ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 15:44
Απόψε η μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στα Προπύλαια – Οι καλλιτέχνες που υψώνουν φωνή για την ειρήνη

Καλλιτέχνες από την ελληνική μουσική σκηνή και κωμικοί stand up θα ενώσουν τη φωνή τους με το κοινό στην αντιπολεμική συναυλία στα Προπύλαια, για να δώσουν μήνυμα στήριξης στο Global Sumud Flotilla και την ελληνική αποστολή στον δρόμο τους για Γάζα. 

Πρόκειται για μια συλλογική απάντηση απέναντι στον πόλεμο που απλώνεται σαν σκοτάδι πάνω από τον κόσμο και ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία των Παλαιστινίων. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα υπάρχει bar οικονομικής ενίσχυσης, όπως ανακοίνωσε  η πρωτοβουλία March to Gaza

Την ίδια ώρα, στον χώρο της αντιπολεμικής συναυλίας στα Προπύλαια θα γίνεται και συλλογή ειδών για τη Γάζα, καθώς οι αλληλέγγυοι μπορούν να φέρουν:

  • Ρύζι
  • Μακαρόνια
  • Φακές
  • Ρεβύθια
  • Φασόλια

Το πρόγραμμα του stand up comedy

  • Δήμητρα Νικητέα,
  • Μελίνα Κόλλια,
  • Σταμάτης Αθανασάκης,
  • Κωσταντής Μπίτσος,
  • Σαββούλα Οικονόμου,
  • Γιώργος Αλεβίζος
  • Ηλίας Λάτε

Το μουσικό line up

LIVE:

  • Νατάσσα Μποφίλιου,
  • Ρίτα Αντωνοπούλου,
  • Νεφέλη Φασούλη,
  • Ρένα Μόρφη,
  • Μαριάνα Κατσιμίχα,
  • Θανάσης Λουβερδής,
  • Βύρων Τσουράπης,
  • Σταύρος Τσαντές,
  • Νίκος Ξύδης,
  • Θελξιέπεια,
  • Βασίλης Ράλλης,
  • Απόστολος Ρίζος,
  • Ορέστης Ντάντος,
  • Εισβολέας,
  • Βήτα Πεις,
  • Novel 729,
  • Δύο μηδέν δύο μηδεν,
  • ΧΑΡΑ,
  • Scifi-river,
  • Σημάδι,
  • Lyrical Punishment
  • ΝΙΟ.ΣΤΕ.

ΟΡΧΗΣΤΡΑ: Νίκος Ξύδης – ακουστική κιθάρα / τραγούδι Ανδρέας Αρβανίτης – κρητική λύρα / πνευστά Νεοκλής Νεοφυτίδης – πιάνο Ιάσονας Μαυρογεώργος – ηλεκτρική κιθάρα Αντωνία Τσολάκη – μπάσο / φωνητικά Ηρακλής Παχίδης – τύμπανα 

Επιμέλεια ήχου: Γιώργος Φιλικόζης, Παναγιώτης Μπούτσης

