Όσλο: Ο Μουνκ συναντά τη σοκολάτα σε πρωτότυπη έκθεση με σπάνια έργα

Οι φίλοι της τέχνης που δεν είχαν ποτέ πρόσβαση σε ένα «ιδιαίτερο» εργοστάσιο σοκολάτας, θα έχουν πλέον την ευκαιρία να ανακαλύψουν άγνωστα έργα του Έντβαρντ Μουνκ μέσα από μια ξεχωριστή έκθεση στο Munch Museum του Όσλο.

Η έκθεση με τίτλο «Edvard Munch and the Chocolate Factory» παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό πίνακες μεγάλης κλίμακας που προέρχονται από το εργοστάσιο σοκολάτας Freia, για το οποίο ο Μουνκ δημιούργησε το 1923 τη λεγόμενη Ζωφόρο Freia για το κυλικείο των εργαζομένων.

Σύμφωνα με το μουσείο, η Freia θεωρούνταν πρωτοποριακή επιχείρηση της εποχής, δίνοντας έμφαση στην υγεία, την ευημερία και τα δικαιώματα των εργαζομένων της. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στον ρόλο των γυναικών, καθώς τα δύο τρίτα του προσωπικού ήταν γυναίκες.

Η έκθεση εξετάζει επίσης το ενδιαφέρον του Μουνκ για την τέχνη σε δημόσιους χώρους, αλλά και τη σχέση του έργου του με τις κοινωνικές αλλαγές της εποχής. Παρουσιάζονται προπαρασκευαστικά σκίτσα, έργα από τη συλλογή του μουσείου, καθώς και αρχειακό υλικό που φωτίζει τις εργασιακές συνθήκες και τη νορβηγική κοινωνία των αρχών του 20ού αιώνα.

Η διοργάνωση θα εγκαινιαστεί στις 21 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Το Munch Museum διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του καλλιτέχνη παγκοσμίως, με περισσότερα από 26.000 έργα του, φιλοξενημένα σε έναν πολυχώρο 13 ορόφων με εκθέσεις, παραστάσεις, συναυλίες και δράσεις για όλες τις ηλικίες.

Ο πόνος της «Μισής Πατρίδας»…

Συνεχίζονται οι θεατρικές πρεμιέρες

Η Αν Χάθαγουεϊ μεταμορφώνεται σε προβληματικό ποπ είδωλο στην ταινία «Mother Mary»











