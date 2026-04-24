Η Αν Χάθαγουεϊ μεταμορφώνεται σε προβληματικό ποπ είδωλο στην ταινία «Mother Mary»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ πέρασε χρόνια τελειοποιώντας τις φωνητικές και χορευτικές της ικανότητες για να υποδυθεί μια ποπ σταρ στο “Mother Mary”, ένα δράμα που αφορά μια περίπλοκη σχέση.

Η Χάθαγουεϊ υποδύεται τη Mother Mary, ένα παγκόσμιο ποπ είδωλο που ανακάμπτει για τη δυναμική επιστροφή της μετά από ένα μυστηριώδες περιστατικό. Ταξιδεύει στην Αγγλία και εμφανίζεται στο κατώφλι της σχεδιάστριας μόδας Σαμ Άνσελμ (Μικαέλα Κόελ), ζητώντας από την κάποτε πιο στενή της φίλη, με την οποία διέκοψε την επαφή πριν από μια δεκαετία, να της φτιάξει ένα φόρεμα που την αντιπροσωπεύει πραγματικά.

Η επανένωση στο εργαστήριο της Άνσελμ στην εξοχή αποκαλύπτει καταπιεσμένο θυμό και πόνο, αλλά και υπενθυμίσεις του στενού δεσμού τους.

Η Χάθαγουεϊ είπε ότι εμπνεύστηκε από τη σούπερ σταρ Μπιγιονσέ και πήρε την εκπαίδευσή της για την ταινία «πολύ σοβαρά».

«Δεν ήθελα απλώς να εμφανιστώ και να κάνω καλή δουλειά, ήθελα να κάνω το καλύτερο δυνατό και μου χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να αφοσιωθώ πραγματικά σε αυτό», είπε η Χάθαγουεϊ στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο την Πέμπτη.

Η Χάθαγουεϊ είπε ότι προπονούνταν οκτώ ώρες την ημέρα για μήνες για να πετύχει μια απαιτητική σκηνή χορού και εξασκούνταν συνεχώς ενώ εργαζόταν σε άλλα πρότζεκτ, και επίσης πέρασε έναν χρόνο «διαμορφώνοντας τη φωνή με έναν συγκεκριμένο τρόπο».

Η σταρ του Χόλιγουντ, η οποία μια μέρα νωρίτερα έκανε πρεμιέρα στην ταινία “Ο Διάβολος Φοράει Prada 2” στη βρετανική πρωτεύουσα, δήλωσε ότι μπορούσε να καταλάβει τις μάχες του χαρακτήρα της.

«Πολλά από αυτά βασίζονται στις επιλογές που προσπάθησα ενεργά να μην κάνω. Είμαι πραγματικά τυχερή που συμμετείχα σε επιτυχημένες ταινίες από την εφηβεία μου, αλλά ήξερα επίσης ότι ήθελα πραγματικά να γίνω καλλιτέχνης και δεν ήθελα ποτέ να χάσω αυτό που ήμουν ως άτομο στο προσκήνιο», είπε.

Η 43χρονη είπε ότι ένιωθε ότι είχε φτάσει σε μια ηλικία «όπου μπορώ να το εκτιμήσω και να το απολαύσω και να μην νιώθω θαμμένη από αυτό, με τον τρόπο που η Μητέρα Μαρία νιώθει θαμμένη από αυτό».

Η ταινία γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Ντέιβιντ Λόουερι και περιλαμβάνει πρωτότυπα τραγούδια των Charli xcx, Jack Antonoff και FKA Twigs. Η Χάθαγουεϊ ερμηνεύει επτά τραγούδια στο συνοδευτικό άλμπουμ soundtrack “Mother Mary: Greatest Hits”.

Γιάννης Πάριος – «Όλη η ζωή μου» στο Θέατρο Παλλάς – Έξτρα ημερομηνίες Μαΐου

Πέτρος Γαϊτάνος – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης στο θέατρο Ακροπόλ

«Λυσιστράτη – Μια ξεκαρδιστική όπερα»: Η νέα μουσικοθεατρική πρόταση του Σταμάτη Κραουνάκη στο Ηρώδειο