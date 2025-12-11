Η Μπιγιονσέ επιστρέφει στο Met Gala μετά από 10 χρόνια

Στο Met Gala μετά από δέκα χρόνια επιστρέφει η Μπιγιονσέ, έπειτα από τη συμμετοχή της στην εκδήλωση, το 2016.

Όπως επιβεβαίωσε η «Vogue» την Τετάρτη (10/12), η τραγουδίστρια θα μοιραστεί τον ρόλο της συμπροέδρου με τη Νικόλ Κίντμαν, τη Βίνους Γουίλιαμς και την Άννα Γουίντουρ στο Met Gala που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου του 2026, με θέμα «Costume Art».

Για την Μπιγιονσέ, η βραδιά σηματοδοτεί την πρώτη της εμφάνιση στη διοργάνωση από το 2016, όταν είχε παραστεί στο Manus x Machina φορώντας Givenchy Haute Couture, ενώ έχει βρεθεί συνολικά επτά φορές στο κόκκινο χαλί του θεσμού, από το ντεμπούτο της το 2008 μέχρι την τελευταία της εμφάνιση, με αυτή την επιστροφή να θεωρείται από πολλούς μία από τις μεγάλες στιγμές της επόμενης διοργάνωσης.

Η Νικόλ Κίντμαν και η Βίνους Γουίλιαμς αποτελούν, πια, σταθερές παρουσίες στο Met Gala, έχοντας συμμετάσχει σε πολλές διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η Άννα Γουίντουρ θα βρίσκεται ξανά στο τιμόνι της διοργάνωσης σε ρόλο συμπροέδρου, αυτή τη φορά όμως σε μια μεταβατική περίοδο για τη «Vogue».

Το θέμα της έκθεσης για το 2026 «Costume Art» θα επιμεληθεί ο Άντριου Μπόλτον, ενώ η έκθεση θα εξερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στο ένδυμα και το σώμα που βρίσκεται κάτω από αυτό, μέσα από μια σειρά θεματικών «τύπων σώματος», από το γυμνό σώμα μέχρι μία εγκυμονούσα και ένα γερασμένο κορμί.

Η διοργάνωση του 2026 θα είναι η πρώτη για το Met Gala υπό την ιδιότητα της editor-in-chief για τη Χλόε Μαλ, η οποία διαδέχτηκε πρόσφατα την Άννα Γουίντουρ στην ηγεσία της «Vogue» μετά από 37 χρόνια.

Η συνύπαρξη της Μαλ στη διεύθυνση του περιοδικού με τη Γουίντουρ σε ρόλο συμπροέδρου της βραδιάς αναμένεται να δώσει, μάλιστα, ένα επιπλέον ενδιαφέρον στον τρόπο που θα στηθεί η επόμενη μεγάλη βραδιά της μόδας στη Νέα Υόρκη.

