Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Ο Δαλιανίδης δημιουργούσε κλίμα τρομοκρατίας στο γύρισμα – Συνάδελφοι έβαζαν τα κλάματα» (Video)

Για την καλλιτεχνική του πορεία μίλησε ο Παύλος Ευαγγελόπουλος, με τον ηθοποιό να αναφέρεται -μεταξύ άλλων- στις κακοποιητικές συμπεριφορές που έχει υποστεί κατά το παρελθόν στον χώρο αυτόν.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι τόσο στα γυρίσματα του «Ρετιρέ» όσο και στους «Μικρομεσαίους» βίωσε μια τέτοια κατάσταση με τον Γιάννη Δαλιανίδη, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο «φοβερά αυταρχικό» που δημιουργούσε μια «ατμόσφαιρα τρομοκρατίας».

«Έχω ζήσει αυτή την κατάσταση στο “Ρετιρέ” και στους “Μικρομεσαίους” με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Ήταν ένας τέτοιος τύπος, δημιουργούσε μια τέτοια ατμόσφαιρα στο γύρισμα. Μια ατμόσφαιρα τρόμου, το οποίο βέβαια τότε το θεωρούσαμε φυσιολογικό» είπε αρχικά, επισημαίνοντας ότι τότε θεωρούνταν «φυσιολογικές» τέτοιες συμπεριφορές.

«Υπήρχαν στιγμές στο πλατό που ηθοποιοί, πολύ μεγαλύτεροι από μένα στην ηλικία και πολύ πιο έμπειροι, έβαζαν τα κλάματα. Εγώ είχα πει, μάλιστα, τότε πως μετά από αυτή τη συνεργασία, οτιδήποτε άλλο θα είναι λούνα παρκ. Βέβαια, όχι σε μένα, ποτέ. Θέλω να πω πως ήμουν μάρτυρας όλης της ιστορίας, χωρίς όμως να ήμουν εγώ ο κύριος αποδέκτης αυτής της συμπεριφοράς» είπε μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» και πρόσθεσε:

«Θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ σωστός επαγγελματίας και το λέω αυτό γιατί μου το είχε πει, οπότε δεν δημιουργούσα προβλήματα. Υπήρχε όμως αυτή η ατμόσφαιρα της τρομοκρατίας που το θεωρούσαμε φυσιολογικό και πιστεύω ότι ήταν κι άλλοι έτσι εκείνοι την εποχή, θεωρούνταν όμως αυτό το πράγμα φυσιολογικό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν φοβερά αυταρχικός, φοβερά απαιτητικός και ήθελε να κάτσεις έτσι ακριβώς όπως σου το είχε δείξει. Αν έκανες δηλαδή λίγο έτσι το πόδι, τρελαινόταν».

