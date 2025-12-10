search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 17:56
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 17:01

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

10.12.2025 17:01
tsimitselis_1012_1920-1080_new

«Εύχομαι κανείς από εσάς να μην το πάθει αυτό που έπαθα χθες», τόνισε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, κατά την επιστροφή του στο πλατό της εκπομπής του ΣΚΑΪ «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Την Τρίτη (9/12), ο γνωστός ηθοποιός δεν έδωσε το παρών στην εκπομπή, καθώς νοσηλεύτηκε με πνευμονία και κολικό στα νεφρά.

«Καλό μεσημέρι όπου υπάρχει Ελλάδα. Εδώ είμαι και πάλι. Δε ξέρω αν σας έλειψα. Εμένα πάλι μου λείψατε πάρα πολύ. Ήρθα πάλι πίσω σαν τον δολοφόνο. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Ειλικρινά ήταν χιλιάδες τα μηνύματα. Δεν έχω ξαναπάρει ποτέ στη ζωή μου τόσα μηνύματα. Δεν έχω ξαναπάρει τόση αγάπη μαζεμένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κανείς από εσάς να μην το πάθει αυτό που έπαθα χθες σε σχέση με τον κολικό του νεφρού. Ειλικρινά, μια πολύ μικρή πετρούλα μπορεί να σε κάνει να νιώσεις πάρα πολύ άσχημα και απίστευτο πόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλη τη συμπαράσταση», είπε ο Τσιμιτσέλης, κατά την επιστροφή του στην εκπομπή.

Νωρίτερα, η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού μίλησε στο Happy Day για την περιπέτεια της υγείας του, αποκαλύπτοντας πως ο κολικός νεφρού δεν ήταν το μόνο θέμα υγείας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Παράλληλα, τόνισε πως πήρε εξιτήριο με δική του ευθύνη, ενώ έπρεπε να παραμείνει περισσότερες ημέρες στο νοσοκομείο.

«Έχει ξυπνήσει τώρα, δεν ξέρω αν μας βλέπει. Έχει βγει από το νοσοκομείο. Ελπίζω σήμερα να πάει και στην εκπομπή, αν πρέπει να πάει, βάσει των οδηγιών του γιατρού. Είναι καλά. Είναι αυτό που έχουν, νομίζω, όλοι οι άντρες, γιατί είναι μεγάλα παιδιά, ότι πολλές φορές θεωρούν ότι είναι σούπερ ήρωες και ότι κάτι που είχε πολλούς πυρετούς για πολλές μέρες θεωρούσε ότι δεν είναι κάτι και τελικά είχε πνευμονία.

Πήγαινε κανονικά στην εκπομπή, μέχρι που την Παρασκευή τον είδα και δεν μπορούσε να μιλήσει. Ήταν πάρα πολύ άσχημη η φωνή του και φαινόταν καταβεβλημένος. Τον παρότρυνα να πάει στο νοσοκομείο. Εκεί διαγνώστηκε με πνευμονία. Τον κρατήσανε κατευθείαν μέσα. Έπρεπε να μείνει μέσα και το Σαββατοκύριακο, αλλά υπέγραψε για να βγει με δική του ευθύνη, γιατί είχαμε και την κόρη του το Σαββατοκύριακο και δεν θέλαμε να χάσουμε το Σαββατοκύριακο με την Εύα. Και μετά ήρθε και αυτό με τον κολικό του νεφρού και δέσαμε. Νομίζω θα πάνε όλα καλά, αρκεί να το προσέξει, γιατί υπάρχουν πολλές φορές υποτροπιάσεις και δεν θέλω να χαλαρώσουμε και να επαναπαυτούμε», είπε αρχικά.

«Στα τόσα χρόνια που είμαστε μαζί, έχει αρρωστήσει αρκετές φορές, απλά δεν είναι καθόλου γκρινιάρης. Δηλαδή εγώ είχα πάθει τροφική δηλητηρίαση πριν μερικές ημέρες, κράτησε πέντε ώρες και τα είχα κάνει όλα στο σπίτι άνω κάτω, γιατί είμαι πιο σπάνια άρρωστη. Ο Γιάννης δεν είναι γκρινιάρης, μπορεί να έχει 39 πυρετό και να μην φαίνεται καν», πρόσθεσε.

Η σύντροφος του Τσιμιτσέλη έκλεισε την συζήτηση για τη νοσηλεία του με ένα μήνυμα για την πρόληψη: «Να περάσω και ένα μήνυμα. Το να ασχολούμαστε με την υγεία μας σοβαρά… Δεν είναι ευχάριστο να πηγαίνουμε στο γιατρό και να κάνουμε εξετάσεις, όλοι έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε, αλλά είναι πολιτισμός, είναι θέμα πρόληψης. Είναι κάποιες δουλειές που επειδή θεωρείσαι αναντικατάστατος, δεν είσαι ποτέ ανέμελα άρρωστος, είσαι πάντα ενοχικά άρρωστος. Χάνει κάποιος το μεροκάματό του, το κοινό θα δυσαρεστηθεί γιατί έχει βγάλει εισιτήρια, ο παραγωγός χάνει χρήματα και πάντα είσαι στο κρεβάτι του πόνου και σκέφτεσαι ότι κάτι χάνεται».

Διαβάστε επίσης:

Η Πάμελα Άντερσον ξεκαθαρίζει αν είναι ή… υπήρξε ζευγάρι με τον Λίαμ Νίσον

Συντονισμένη διαδικτυακή επίθεση με στόχο την Τέιλορ Σουίφτ – Την κατηγορούσαν ότι προωθεί ναζιστικές ιδέες

Μέγκαν Μαρκλ: Έστειλε γράμμα στον πατέρα της μετά την έκκλησή του από το νοσοκομείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DISARONNO
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το αλκοολούχο ποτό «DISARONNO» – Πιθανόν να περιέχει θραύσματα γυαλιού

mitsotakis tiktok 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο TikTok για την προσωπική διαφορά: Μία ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά

elon-musk
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Space X μπαίνει στην αγορά κινητή τηλεφωνίας: Έρχεται η Starlink Mobile

afd-new
ΚΟΣΜΟΣ

Το AfD απαντά στον Τραμπ περί «πολιτισμικής διαγραφής» με κάλεσμα για εθνικιστική αναβίωση στην Ευρώπη

earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 17:56
DISARONNO
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το αλκοολούχο ποτό «DISARONNO» – Πιθανόν να περιέχει θραύσματα γυαλιού

mitsotakis tiktok 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο TikTok για την προσωπική διαφορά: Μία ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά

elon-musk
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Space X μπαίνει στην αγορά κινητή τηλεφωνίας: Έρχεται η Starlink Mobile

1 / 3