Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

«Εύχομαι κανείς από εσάς να μην το πάθει αυτό που έπαθα χθες», τόνισε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, κατά την επιστροφή του στο πλατό της εκπομπής του ΣΚΑΪ «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Την Τρίτη (9/12), ο γνωστός ηθοποιός δεν έδωσε το παρών στην εκπομπή, καθώς νοσηλεύτηκε με πνευμονία και κολικό στα νεφρά.

«Καλό μεσημέρι όπου υπάρχει Ελλάδα. Εδώ είμαι και πάλι. Δε ξέρω αν σας έλειψα. Εμένα πάλι μου λείψατε πάρα πολύ. Ήρθα πάλι πίσω σαν τον δολοφόνο. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Ειλικρινά ήταν χιλιάδες τα μηνύματα. Δεν έχω ξαναπάρει ποτέ στη ζωή μου τόσα μηνύματα. Δεν έχω ξαναπάρει τόση αγάπη μαζεμένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κανείς από εσάς να μην το πάθει αυτό που έπαθα χθες σε σχέση με τον κολικό του νεφρού. Ειλικρινά, μια πολύ μικρή πετρούλα μπορεί να σε κάνει να νιώσεις πάρα πολύ άσχημα και απίστευτο πόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλη τη συμπαράσταση», είπε ο Τσιμιτσέλης, κατά την επιστροφή του στην εκπομπή.

Νωρίτερα, η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού μίλησε στο Happy Day για την περιπέτεια της υγείας του, αποκαλύπτοντας πως ο κολικός νεφρού δεν ήταν το μόνο θέμα υγείας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Παράλληλα, τόνισε πως πήρε εξιτήριο με δική του ευθύνη, ενώ έπρεπε να παραμείνει περισσότερες ημέρες στο νοσοκομείο.

«Έχει ξυπνήσει τώρα, δεν ξέρω αν μας βλέπει. Έχει βγει από το νοσοκομείο. Ελπίζω σήμερα να πάει και στην εκπομπή, αν πρέπει να πάει, βάσει των οδηγιών του γιατρού. Είναι καλά. Είναι αυτό που έχουν, νομίζω, όλοι οι άντρες, γιατί είναι μεγάλα παιδιά, ότι πολλές φορές θεωρούν ότι είναι σούπερ ήρωες και ότι κάτι που είχε πολλούς πυρετούς για πολλές μέρες θεωρούσε ότι δεν είναι κάτι και τελικά είχε πνευμονία.

Πήγαινε κανονικά στην εκπομπή, μέχρι που την Παρασκευή τον είδα και δεν μπορούσε να μιλήσει. Ήταν πάρα πολύ άσχημη η φωνή του και φαινόταν καταβεβλημένος. Τον παρότρυνα να πάει στο νοσοκομείο. Εκεί διαγνώστηκε με πνευμονία. Τον κρατήσανε κατευθείαν μέσα. Έπρεπε να μείνει μέσα και το Σαββατοκύριακο, αλλά υπέγραψε για να βγει με δική του ευθύνη, γιατί είχαμε και την κόρη του το Σαββατοκύριακο και δεν θέλαμε να χάσουμε το Σαββατοκύριακο με την Εύα. Και μετά ήρθε και αυτό με τον κολικό του νεφρού και δέσαμε. Νομίζω θα πάνε όλα καλά, αρκεί να το προσέξει, γιατί υπάρχουν πολλές φορές υποτροπιάσεις και δεν θέλω να χαλαρώσουμε και να επαναπαυτούμε», είπε αρχικά.

«Στα τόσα χρόνια που είμαστε μαζί, έχει αρρωστήσει αρκετές φορές, απλά δεν είναι καθόλου γκρινιάρης. Δηλαδή εγώ είχα πάθει τροφική δηλητηρίαση πριν μερικές ημέρες, κράτησε πέντε ώρες και τα είχα κάνει όλα στο σπίτι άνω κάτω, γιατί είμαι πιο σπάνια άρρωστη. Ο Γιάννης δεν είναι γκρινιάρης, μπορεί να έχει 39 πυρετό και να μην φαίνεται καν», πρόσθεσε.

Η σύντροφος του Τσιμιτσέλη έκλεισε την συζήτηση για τη νοσηλεία του με ένα μήνυμα για την πρόληψη: «Να περάσω και ένα μήνυμα. Το να ασχολούμαστε με την υγεία μας σοβαρά… Δεν είναι ευχάριστο να πηγαίνουμε στο γιατρό και να κάνουμε εξετάσεις, όλοι έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε, αλλά είναι πολιτισμός, είναι θέμα πρόληψης. Είναι κάποιες δουλειές που επειδή θεωρείσαι αναντικατάστατος, δεν είσαι ποτέ ανέμελα άρρωστος, είσαι πάντα ενοχικά άρρωστος. Χάνει κάποιος το μεροκάματό του, το κοινό θα δυσαρεστηθεί γιατί έχει βγάλει εισιτήρια, ο παραγωγός χάνει χρήματα και πάντα είσαι στο κρεβάτι του πόνου και σκέφτεσαι ότι κάτι χάνεται».

