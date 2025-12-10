Συντονισμένη διαδικτυακή επίθεση με στόχο την Τέιλορ Σουίφτ – Την κατηγορούσαν ότι προωθεί ναζιστικές ιδέες

Συντονισμένη διαδικτυακή επίθεση προσπάθησε να στοχοποιήσει την Τέιλορ Σουίφτ με ισχυρισμούς ότι προωθεί ναζιστικές ιδέες, σύμφωνα με έρευνα.

Χιλιάδες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντοπίστηκαν σε σκόπιμες προσπάθειες συκοφάντησης της τραγουδίστριας – και έδειξαν «σημαντική επικάλυψη χρηστών» με την εκστρατεία επίθεσης στην ηθοποιό Μπλέικ Λάιβλι.

Η ανάλυση διαπίστωσε ότι μια συντονισμένη διαδικτυακή επίθεση προσπάθησε να ευθυγραμμίσει την Τέιλορ Σουίφτ και το τελευταίο της άλμπουμ, The Life of a Showgirl, με ναζιστικές και δεξιές εικόνες και αξίες, από λογαριασμούς που προσποιούνταν ότι έκαναν κριτική από «τα αριστερά» και είχαν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν την οργή.

Η πλατφόρμα συμπεριφορικής νοημοσύνης Gudea, η οποία βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, δημοσίευσε μια έκθεση αφού εξέτασε περισσότερες από 24.000 αναρτήσεις και 18.000 λογαριασμούς σε 14 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ 4 Οκτωβρίου, ημέρας κυκλοφορίας του άλμπουμ, και 18 Οκτωβρίου. Αυτές οι αναρτήσεις κατηγορούσαν τη Σουίφτ ότι είχε κρυφές αναφορές στους στίχους της και ισχυρίστηκαν ότι ένα κολιέ σε σχήμα κεραυνού από τη σειρά εμπορευμάτων της έμοιαζε με διακριτικά των SS.

Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 3,77% των λογαριασμών κυριάρχησε στο 28% των συζητήσεων για τη Σουίφτ κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, κυρίως θεωρίες συνωμοσίας που διατύπωσαν ισχυρισμούς για τους υποτιθέμενους δεσμούς της με το κίνημα Maga και επικρίσεις που χαρακτήριζαν τον αρραβώνα της με τον παίκτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου Travis Kelce ως «παραδοσιακό» ή συντηρητικό. Σε μια απότομη αύξηση που σημειώθηκε μεταξύ 6 και 7 Οκτωβρίου, το 35% των αναρτήσεων στο σύνολο δεδομένων προήλθε από λογαριασμούς που μοιάζουν με bot.

Το Gudea παρότι δεν αποκαλύπτει την ταυτότητα των υπευθύνων, διαπιστώνει «μια σημαντική επικάλυψη χρηστών μεταξύ λογαριασμών που προωθούν την “ναζιστική” αφήγηση της Σουίφτ και εκείνων που δραστηριοποιούνται σε μια ξεχωριστή εκστρατεία που επιτίθεται στη Μπλέικ Λάιβλι, την ηθοποιό που εμπλέκεται σε μια αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τζάστιν Μπαλντόνι.

Τα δεδομένα, σύμφωνα με το Gudea, «αποκαλύπτουν ένα δίκτυο ενίσχυσης διασταυρούμενων γεγονότων, ένα δίκτυο που επηρεάζει δυσανάλογα πολλαπλές διαμάχες που βασίζονται σε διασημότητες και εισάγει παραπληροφόρηση σε κατά τα άλλα οργανικές συζητήσεις».

Οι ισχυρισμοί για τη Σουίφτ αρχικά διαδόθηκαν σε πιο εξειδικευμένους διαδικτυακούς χώρους όπως το 4chan και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε mainstream εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης – και στη συνέχεια διαδόθηκαν άθελά τους από το κοινό και τους αλγόριθμους.

«Το ψευδές αφήγημα ότι η Τέιλορ Σουίφτ χρησιμοποίησε ναζιστικό συμβολισμό δεν παρέμεινε περιορισμένη σε περιθωριακούς χώρους που προωθούν θεωρίες συνωμοσίας, τράβηξε με επιτυχία τους τυπικούς χρήστες σε συγκρίσεις μεταξύ της Σουίφτ και του Κάνιε Γουέστ», έγραψαν οι ερευνητές. «Αυτό καταδεικνύει πώς ένα στρατηγικά δημοσιευμένο ψεύδος μπορεί να μετατραπεί σε εκτεταμένο αυθεντικό λόγο, αναδιαμορφώνοντας την αντίληψη του κοινού ακόμη και όταν οι περισσότεροι χρήστες δεν πιστεύουν τον αρχικό ισχυρισμό».

Ακόμα και το να πειστεί το κοινό να διαφωνήσει με τους ισχυρισμούς αποτελεί επιτυχία για τους ανθρώπους πίσω από την επίθεση, δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Gudea, Keith Presley, στο Rolling Stone. «Αυτό είναι μέρος του στόχου για τέτοιου είδους αφηγήσεις, για όποιον τις προωθεί. Ειδικά με αυτές τις εμπρηστικές φήμες – αυτό θα ανταμειφθεί από τον αλγόριθμο. Θα δείτε τους influencers να μπαίνουν στη συζήτηση πρώτοι, επειδή θα τους φέρει κλικ».

