Η αγωγή του Τζάστιν Μπαλντόνι εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι απορρίφθηκε μετά την παρέλευση της προθεσμίας

Η αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων του Justin Baldoni εναντίον της πρώην συμπρωταγωνίστριάς του Blake Lively τερματίστηκε επίσημα από δικαστή, ο οποίος δήλωσε ότι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης δεν τήρησε την προθεσμία για να συνεχίσει την αγωγή του.

Οι δύο καλλιτέχνες, που πρωταγωνίστησαν στην ταινία του 2024 “It Ends with Us”, έχουν εμπλακεί σε μια σκληρή νομική μάχη από τότε που η Lively μήνυσε τον Baldoni τον περασμένο Δεκέμβριο κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση και διεξαγωγή εκστρατείας δυσφήμισης εναντίον της.

Σε απάντηση, εκείνος υπέβαλε αγωγή εναντίον της, καθώς και εναντίον του συζύγου της Ryan Reynolds, του εκπροσώπου τους και των New York Times, ισχυριζόμενος αστικό εκβιασμό, δυσφήμιση και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

Η υπόθεση του Baldoni απορρίφθηκε τον Ιούνιο, αλλά είχε την ευκαιρία να υποβάλει τροποποιημένη αγωγή. Ωστόσο, ο δικαστής Lewis Liman δήλωσε ότι δεν το είχε κάνει.

Ο δικαστής δήλωσε ότι είχε επικοινωνήσει με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στις 17 Οκτωβρίου για να τους προειδοποιήσει ότι θα εκδώσει τελεσίδικη απόφαση για την ολοκλήρωση της υπόθεσης.

Μόνο η Lively απάντησε, ζητώντας να ανακοινωθεί η τελεσίδικη απόφαση, αλλά να παραμείνει ενεργό το αίτημά της για δικαστικά έξοδα. Ο δικαστής συμφώνησε.

Η αρχική της αγωγή εναντίον του Baldoni βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη.

Μετά την απόρριψη της υπόθεσης του Baldoni τον Ιούνιο, οι δικηγόροι της ηθοποιού την χαρακτήρισαν «μια ολοκληρωτική νίκη και μια πλήρη δικαίωση».

Εκείνη την εποχή, ο δικηγόρος του Baldoni δήλωσε ότι η «προβλέψιμη δήλωση νίκης της Lively είναι ψευδής» και ότι «με τα γεγονότα με το μέρος μας, προχωράμε μπροστά».

Πρόσθεσε: «Ενώ το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς που σχετίζονται με δυσφήμιση, το δικαστήριο μας κάλεσε να τροποποιήσουμε τέσσερις από τους επτά ισχυρισμούς εναντίον της κας Lively, οι οποίοι θα παρουσιάσουν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία και βελτιωμένους ισχυρισμούς».

Ωστόσο, αυτοί οι τροποποιημένοι ισχυρισμοί δεν κατατέθηκαν, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση.

Τον Ιούνιο, ο Δικαστής Liman εξήγησε ότι η αγωγή του Baldoni επικεντρώθηκε σε δύο ισχυρισμούς: ότι η Lively «έκλεψε την ταινία» από αυτόν και την εταιρεία παραγωγής του Wayfarer απειλώντας να μην την προωθήσει, και ότι αυτή και άλλοι προώθησαν ένα ψευδές αφήγημα ότι ο Baldoni την κακοποίησε σεξουαλικά και ξεκίνησε μια εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της.

Ωστόσο, ο Baldoni και η εταιρεία παραγωγής του «δεν έχουν τεκμηρίωσαν επαρκώς ότι οι απειλές της Lively ήταν παράνομη εκβίαση και όχι νομικά επιτρεπτή σκληρή διαπραγμάτευση ή επαναδιαπραγμάτευση των συνθηκών εργασίας», είπε ο Δικαστής Liman εκείνη την εποχή.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον δικαστή, ο Baldoni και η εταιρεία του δεν απέδειξαν δυσφήμιση.

Ο δικαστής έκρινε επίσης ότι τα αποδεικτικά στοιχεία δεν έδειχναν ότι οι New York Times «ενήργησαν με πραγματική κακία» δημοσιεύοντας το άρθρο, απορρίπτοντας και αυτήν την αγωγή των 250 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Τα φερόμενα γεγονότα δείχνουν ότι οι Times εξέτασαν τα διαθέσιμα στοιχεία και ανέφεραν, ίσως με δραματοποιημένο τρόπο, τι πίστευαν ότι είχε συμβεί», έγραψε. «Οι Times δεν είχαν κανένα προφανές κίνητρο να ευνοήσουν την εκδοχή των γεγονότων της Lively».

