Blake Lively: Τα μηνύματα που «καίνε» τον Justin Baldoni και η «εκστρατεία δυσφήμησης»

Μηνύματα και emails που φέρονται να αποδεικνύουν ότι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τζάστιν Μπαλντόνι οργάνωσε μια εκστρατεία δυσφήμησης σε βάρος της Μπλέικ Λάιβλι δημοσιοποιήθηκαν από τον δικαστή που χειρίζεται την πολύκροτη υπόθεση.

Η Page Six αναφέρει ότι η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται καθώς η Μπλέικ Λάιβλι έχει καταθέσει αγωγή εναντίον του συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us», κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα και για προσπάθεια συστηματικής καταστροφής της φήμης της.

Σύμφωνα με έγγραφα που κατέθεσαν οι δικηγόροι της στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, τα μηνύματα αποκαλύπτουν ένα οργανωμένο σχέδιο χρήσης ανώνυμων λογαριασμών στα social media, με στόχο την αντιστροφή της δημόσιας εικόνας της ηθοποιού και την προώθηση θετικών ειδήσεων για τον Τζάστιν Μπαλντόνι.

Σε email του Αυγούστου 2024, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Μπαλντόνι, Μελίσα Νέιθαν, παρουσιάζει στον συνέταιρό του στην Wayfarer Studios, Τζέιμι Χιθ, τον Τζεντ Γουάλας, έναν ειδικό στα social media που περιγράφεται ως «όπλο» με «μέθοδο για τον καθορισμό καλλιτεχνών και τάσεων».

Η Μελίσα Νέιθαν εξηγεί ότι οΤζεντ Γουάλας και η ομάδα του θα αναλάβουν τη διαχείριση της online παρουσίας, συμπεριλαμβανομένης μιας «κυρίως μη ανιχνεύσιμης» υπηρεσίας αξίας 25.000 δολαρίων τον μήνα, η οποία προέβλεπε τη δημιουργία ψεύτικης αλληλεπίδρασης με αρνητικούς λογαριασμούς για αλλαγή της αφήγησης.

Σε άλλο email, εργαζόμενη της Μελίστα Νέιθαν περιγράφει λεπτομερή σχέδια «κοινωνικής και ψηφιακής αποκατάστασης», τα οποία περιλαμβάνουν την παρακολούθηση φόρουμ, την αναφορά δυσφημιστικών δημοσιεύσεων, την προώθηση θετικών ειδήσεων για τον Τζάστον Μπαλντόνι και ακόμη και τη συνεργασία με πλατφόρμες, όπως Discord, Reddit, X, Instagram και TikTok για την προσαρμογή των συζητήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Η ίδια τονίζει ότι η εκστρατεία έπρεπε να γίνει «χωρίς αποτυπώματα» και να φτάσει μέχρι την κατάρριψη λογαριασμών που κρίνονται επιβλαβείς για την εταιρεία και τον ηθοποιό.

Η Μπλέικ Λάιβλι, η οποία φέρεται να είχε ανησυχίες ότι ο Τζάστιν Μπαλντόνι θα ενεργοποιούσε ακόμη και το fanbase της φίλης της, Τέιλορ Σουίφτ, δήλωσε στη Daily Mail: «Υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την εκστρατεία δυσφήμησης του Τζάστιν Μπαλντόνι και της ομάδας του. Αρκεί να δείτε τα μηνύματα της Νέιθαν, τις απαντήσεις του Μπαλντόνι και τις υπηρεσίες του Γουάλας».

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι, που αρνείται τις κατηγορίες, είχε καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και εκβιασμό κατά της Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, η οποία όμως απορρίφθηκε τον Ιούνιο.

Η δίκη για την υπόθεση έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2026.

