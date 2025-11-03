Ο Τζόρτζ Κλούνεϊ λέει τώρα ότι η αντικατάσταση του Μπάιντεν από την Χάρις ήταν «λάθος»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι ήταν «λάθος» η Καμάλα Χάρις να αντικαταστήσει τον Τζο Μπάιντεν ως υποψήφια των Δημοκρατικών που θα αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον περασμένο Νοέμβριο.

Ωστόσο, ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι δεν μετανιώνει που έγραψε ένα άρθρο γνώμης στους New York Times τον Ιούλιο, ζητώντας από τον Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα.

Στο άρθρο με τίτλο «Αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν. Αλλά χρειαζόμαστε έναν νέο υποψήφιο», ο Κλούνεϊ έγραφε τότε ότι ο ηλικιωμένος πρόεδρος είχε κερδίσει πολλές μάχες στην καριέρα του «αλλά η μία μάχη που δεν μπορεί να κερδίσει είναι η μάχη ενάντια στον χρόνο».

Τα σχόλια του Κλούνεϊ έρχονται μετά την επίθεση του γιου του πρώην προέδρου, Χάντερ Μπάιντεν, σε βάρος του επειδή αμφισβήτησε την πνευματική οξύτητα του πατέρα του.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά το άρθρο γνώμης του Κλούνεϊ, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί για να αντικατασταθεί από την Χάρις.

Στη συνέντευξή του στο CBS, ο ηθοποιός είπε ότι θα το έγραφε ξανά, προσθέτοντας: «Είχαμε μια ευκαιρία».

«Ήθελα να υπάρξουν, όπως έγραψα στο άρθρο γνώμης, προκριματικές εκλογές. Ας το δοκιμάσουμε γρήγορα και ας το ξεκινήσουμε», είπε.

Αλλά δεν υπήρξαν προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών και η αντιπρόεδρος του Μπάιντεν πήρε το χρίσμα, χάνοντας στη συνέχεια από τον Τραμπ.

«Νομίζω ότι το λάθος με την Καμάλα ήταν ότι έπρεπε να θέσει υποψηφιότητα ενάντια στο δικό της ιστορικό. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αν το νόημα της υποψηφιότητας είναι να πεις, “Δεν είμαι αυτό το άτομο”. Είναι δύσκολο να το κάνεις και έτσι της δόθηκε ένα πολύ δύσκολο έργο», είπε ο Κλούνεϊ.

«Νομίζω ότι ήταν λάθος, ειλικρινά».

Στο άρθρο γνώμης, ο ηθοποιός και εξέχων υποστηρικτής των Δημοκρατικών έγραψε ότι ήταν «καταστροφικό να το λέω», αλλά ο Τζο Μπάιντεν που είχε συναντήσει σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων τρεις εβδομάδες νωρίτερα, δεν ήταν ο Μπάιντεν του 2010. «Δεν ήταν καν ο Τζο Μπάιντεν του 2020», πρόσθεσε.

«Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που όλοι είδαμε στο ντιμπέιτ», είπε ο Κλούνεϊ, αναφερόμενος στο καταστροφικό τηλεοπτικό ντιμπέιτ του Μπάιντεν εναντίον του Τραμπ εβδομάδες πριν, το οποίο τροφοδότησε νέες ανησυχίες σχετικά με την καταλληλότητα του 81χρονου για το αξίωμα.

Σε μια συνέντευξη γεμάτη χυδαιολογίες στο κανάλι του YouTube Channel 5 με τον Άντριου Κάλαχαν, ο Χάντερ Μπάιντεν κατηγόρησε τον Κλούνεϊ ότι υπερβάλλει για την αδυναμία του πρώην προέδρου.

Ερωτηθείς γιατί ο Κλούνεϊ είχε παρέμβει στην κούρσα, ο Χάντερ Μπάιντεν απάντησε με μια σειρά από βωμολοχίες για τον ηθοποιό.

«Τι σχέση έχεις εσύ με… οτιδήποτε;» είπε σε ένα μήνυμα που απευθυνόταν στον Κλούνεϊ. «Γιατί πρέπει… να σε ακούσω;»

Σε συνέντευξή της στο BBC τον περασμένο μήνα, η Χάρις δήλωσε ότι μπορεί να είναι ξανά υποψήφια για τον Λευκό Οίκο.

Στην πρώτη της συνέντευξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Χάρις είπε ότι «πιθανώς» θα γίνει πρόεδρος κάποια μέρα και ήταν σίγουρη ότι θα υπάρξει μια γυναίκα στον Λευκό Οίκο στο μέλλον.

