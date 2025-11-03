search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 17:25
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 15:51

Ο Τζόρτζ Κλούνεϊ λέει τώρα ότι η αντικατάσταση του Μπάιντεν από την Χάρις ήταν «λάθος»

03.11.2025 15:51
clooney-new

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι ήταν «λάθος» η Καμάλα Χάρις να αντικαταστήσει τον Τζο Μπάιντεν ως υποψήφια των Δημοκρατικών που θα αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον περασμένο Νοέμβριο.

Ωστόσο, ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι δεν μετανιώνει που έγραψε ένα άρθρο γνώμης στους New York Times τον Ιούλιο, ζητώντας από τον Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα.

Στο άρθρο με τίτλο «Αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν. Αλλά χρειαζόμαστε έναν νέο υποψήφιο», ο Κλούνεϊ έγραφε τότε ότι ο ηλικιωμένος πρόεδρος είχε κερδίσει πολλές μάχες στην καριέρα του «αλλά η μία μάχη που δεν μπορεί να κερδίσει είναι η μάχη ενάντια στον χρόνο».

Τα σχόλια του Κλούνεϊ έρχονται μετά την επίθεση του γιου του πρώην προέδρου, Χάντερ Μπάιντεν, σε βάρος του επειδή αμφισβήτησε την πνευματική οξύτητα του πατέρα του.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά το άρθρο γνώμης του Κλούνεϊ, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί για να αντικατασταθεί από την Χάρις.

Στη συνέντευξή του στο CBS, ο ηθοποιός είπε ότι θα το έγραφε ξανά, προσθέτοντας: «Είχαμε μια ευκαιρία».

«Ήθελα να υπάρξουν, όπως έγραψα στο άρθρο γνώμης, προκριματικές εκλογές. Ας το δοκιμάσουμε γρήγορα και ας το ξεκινήσουμε», είπε.

Αλλά δεν υπήρξαν προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών και η αντιπρόεδρος του Μπάιντεν πήρε το χρίσμα, χάνοντας στη συνέχεια από τον Τραμπ.

«Νομίζω ότι το λάθος με την Καμάλα ήταν ότι έπρεπε να θέσει υποψηφιότητα ενάντια στο δικό της ιστορικό. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αν το νόημα της υποψηφιότητας είναι να πεις, “Δεν είμαι αυτό το άτομο”. Είναι δύσκολο να το κάνεις και έτσι της δόθηκε ένα πολύ δύσκολο έργο», είπε ο Κλούνεϊ.

«Νομίζω ότι ήταν λάθος, ειλικρινά».

Στο άρθρο γνώμης, ο ηθοποιός και εξέχων υποστηρικτής των Δημοκρατικών έγραψε ότι ήταν «καταστροφικό να το λέω», αλλά ο Τζο Μπάιντεν που είχε συναντήσει σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων τρεις εβδομάδες νωρίτερα, δεν ήταν ο Μπάιντεν του 2010. «Δεν ήταν καν ο Τζο Μπάιντεν του 2020», πρόσθεσε.

«Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που όλοι είδαμε στο ντιμπέιτ», είπε ο Κλούνεϊ, αναφερόμενος στο καταστροφικό τηλεοπτικό ντιμπέιτ του Μπάιντεν εναντίον του Τραμπ εβδομάδες πριν, το οποίο τροφοδότησε νέες ανησυχίες σχετικά με την καταλληλότητα του 81χρονου για το αξίωμα.

Σε μια συνέντευξη γεμάτη χυδαιολογίες στο κανάλι του YouTube Channel 5 με τον Άντριου Κάλαχαν, ο Χάντερ Μπάιντεν κατηγόρησε τον Κλούνεϊ ότι υπερβάλλει για την αδυναμία του πρώην προέδρου.

Ερωτηθείς γιατί ο Κλούνεϊ είχε παρέμβει στην κούρσα, ο Χάντερ Μπάιντεν απάντησε με μια σειρά από βωμολοχίες για τον ηθοποιό.

«Τι σχέση έχεις εσύ με… οτιδήποτε;» είπε σε ένα μήνυμα που απευθυνόταν στον Κλούνεϊ. «Γιατί πρέπει… να σε ακούσω;»

Σε συνέντευξή της στο BBC τον περασμένο μήνα, η Χάρις δήλωσε ότι μπορεί να είναι ξανά υποψήφια για τον Λευκό Οίκο.

Στην πρώτη της συνέντευξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Χάρις είπε ότι «πιθανώς» θα γίνει πρόεδρος κάποια μέρα και ήταν σίγουρη ότι θα υπάρξει μια γυναίκα στον Λευκό Οίκο στο μέλλον.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τζόκοβιτς αποθεώνει τη χώρα μας με νέα ανάρτηση: «Γεμίζοντας λίγη ενέργεια από Έλληνες Θεούς»

Ο Άντονι Χόπκινς μπορεί να βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, λέει η σύζυγός του – Τι απαντά ο ηθοποιός

Φώτης Σεργουλόπουλος: Η άγνωστη ιστορία με την Άννα Παναγιωτοπούλου – «Έτσι κατάλαβα γιατί φαινόταν δημοσίως στριφνή» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sudgren
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ραγδαίες εξελίξεις για τα «στημένα» μετά τις καταγγελίες Σούντγκρεν – Έχει ήδη ενημερωθεί ο αθλητικός Εισαγγελέας

openai
BUSINESS

Η OpenAI αγοράζει αποθηκευτικό χώρο από την Amazon με συμφωνία – μαμούθ, ύψους 38 δισ. δολαρίων

stratakos exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μαύρο άσπρο επιχείρησε να κάνει ο Στρατάκος για τις συνομιλίες με τον «Φραπέ»

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 25 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

texnopoli
ADVERTORIAL

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

vissi-vandi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση – Βανδή: Θέλω πάρα πολλά χρόνια να το πω και τώρα ήρθε η ώρα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 17:25
sudgren
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ραγδαίες εξελίξεις για τα «στημένα» μετά τις καταγγελίες Σούντγκρεν – Έχει ήδη ενημερωθεί ο αθλητικός Εισαγγελέας

openai
BUSINESS

Η OpenAI αγοράζει αποθηκευτικό χώρο από την Amazon με συμφωνία – μαμούθ, ύψους 38 δισ. δολαρίων

stratakos exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μαύρο άσπρο επιχείρησε να κάνει ο Στρατάκος για τις συνομιλίες με τον «Φραπέ»

1 / 3