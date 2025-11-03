search
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η άγνωστη ιστορία με την Άννα Παναγιωτοπούλου – «Έτσι κατάλαβα γιατί φαινόταν δημοσίως στριφνή» (Video)

Μία άγνωστη ιστορία για την Άννα Παναγιωτοπούλου μοιράστηκε στον αέρα της ΕΡΤ1 ο Φώτης Σεργουλόπουλος, επισημαίνοντας ότι είχε λαθεμένη εικόνα για την αείμνηστη ηθοποιό πριν τη γνωρίσει καλύτερα.

«Είχα ένα θέμα, όταν ξεκίνησα την τηλεόραση το ’97, με την Άννα Παναγιωτοπούλου, η οποία κάθε φορά που μπορούσαμε να της πάρουμε συνέντευξη ήταν πάντα δύσκολη, περίεργη. Κάποια στιγμή, όταν γνωριστήκαμε και της το είπα, μου είπε: Φώτη, ντρέπομαι, δεν είναι ότι το κάνω επίτηδες» αφηγήθηκε.

«Έτσι κατάλαβα τι είναι αυτό που έκανε τον άνθρωπο αυτόν να φαίνεται δημοσίως στριφνή. Ήταν από δική της συστολή και, όταν το κατάλαβα αυτό, τα πράγματα έγιναν καλύτερα και για τους δυο μας» πρόσθεσε.

