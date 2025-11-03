Λιάγκας για Κίλι Σφακιανάκη: «Πέθανε στο σπίτι – Την πήγαν στο νοσοκομείο άπνοη και άσφυγμη» (Video)

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 62 ετών άφησε το απόγευμα της Κυριακής (2/11) η Κίλι Σφακιανάκη, βυθίζοντας στο πένθος τον τραγουδιστή και την οικογένειά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό», η επί 30 χρόνια σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη και μητέρα των δίδυμων παιδιών τους έπασχε από Πάρκινσον, μετακινούταν με αναπηρικό αμαξίδιο και βρισκόταν υπό την επίβλεψη της αποκλειστικής νοσοκόμας και της κόρης της.

Περίπου στις 20:30 η κατάσταση της Κίλι Σφακιανάκη παρουσίασε έντονη επιδείνωση ενώ στις 21:00 το ασθενοφόρο τη μετέφερε στο Ασκληπειό της Βούλας, όπου της έγινε ΚΑΡΠΑ για περίπου 40 λεπτά, για να διαπιστωθεί τελικά ο θάνατός της από τους γιατρούς.

«Στο σπίτι τους είχαν φτιάξει τελευταία ένα μικρό “νοσοκομείο” με ειδικό προσωπικό που τη φρόντιζε. Η γυναίκα πέθανε στο σπίτι, ο Νότης δεν ήταν εκεί εκείνη την ώρα. Ο γιος ήταν στην Κω για δουλειές, έρχεται εσπευσμένα σήμερα στην Αθήνα. Στο σπίτι ήταν η κόρη και η νοσοκόμα. Με το που κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ και την πήγαν στο Ασκληπειό Βούλας στις 9 το βράδυ άπνοη και άσφυγμη. Το πρωτόκολλο στα δημόσια νοσοκομεία είναι να γίνεται ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά, όταν ο θάνατος σημειώνεται εκτός νοσοκομείου. Δεν έδωσε κάποιο δείγμα η γυναίκα ότι μπορεί να επανέλθει στη ζωή» ανέφερε -μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής.

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι γνωρίστηκαν στην Κω το 1984 με τον τραγουδιστή να δηλώνει γοητευμένος από την πρώτη του συνάντηση με τη Βρετανίδα που εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί. Το 1991 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ μαζί απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνα και Αφροδίτη.

Διαβάστε επίσης:

Αντώνης Καφετζόπουλος: «Δεν πιστεύω καθόλου στον Θεό, είμαι άθεος» (Video)

Τζέσικα Σίμπσον: Γιορτάζει 8 χρόνια νηφαλιότητας – «Επέλεξα την πίστη αντί για τον φόβο»

Τζένιφερ Άνιστον: Επισημοποίησε τη νέα σχέση της με μια φωτογραφία!