Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του, Κίλι

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Νότης Σφακιανάκης καθώς η αγαπημένη του σύζυγος και μητέρα των δίδυμων παιδιών του, Κίλι, έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, χθες Κυριακή (2/11)

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια ανάρτηση της δημοσιογράφου Ρούλας Χάμου στο Instagram.

«Η όμορφη, ευγενής, καόψυχη Keeley Σφακιανάκη δεν είναι από εχθές μαζί μας. Έφυγε το βράδυ γενεθλίων του Νότη. Ήμασταν τυχεροί όσοι τη γνωρίσαμε και τη συναναστραφήκαμε. Keeley, σε αγαπώ» έγραψε σε story που κοινοποίησε τα ξημερώματα της Δευτέρας, αποχαιρετώντας τη σύζυγο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη έπασχε από Πάρκινσον, μετακινούταν με αναπηρικό αμαξίδιο και βρισκόταν υπό την επίβλεψη της αποκλειστικής νοσοκόμας και της κόρης της. Περίπου στις 20:30 η κατάστασή της παρουσίασε έντονη επιδείνωση ενώ στις 21:00 το ασθενοφόρο τη μετέφερε στο Ασκληπειό της Βούλας, όπου της έγινε ΚΑΡΠΑ για περίπου 40 λεπτά, για να διαπιστωθεί τελικά ο θάνατός της από τους γιατρούς.

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι γνωρίστηκαν στην Κω το 1984 με τον τραγουδιστή να δηλώνει γοητευμένος από την πρώτη του συνάντηση με τη Βρετανίδα που εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί. Το 1991 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ μαζί απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνα και Αφροδίτη.

«Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός» είχε πει ο τραγουδιστής για τη γυναίκα του σε παλαιότερη συνέντευξή του, έχοντας αποτραβηχτεί εδώ και χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΤΑ: «Μαύρη ημέρα με 38 λουκέτα και συμβασιούχους 17 ετών χωρίς δουλειά» λέει ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων – Ποια καταστήματα κλείνουν

Περιπέτεια στην Ηρακλειά: Ναυτικός έπεσε στη θάλασσα, διασώθηκε από το λιμενικό

Καιρός: Βροχερό σκηνικό με καταιγίδες στα δυτικά – Ξεκινά χειμωνιάτικη εβδομάδα με πτώση της θερμοκρασίας