Περιπέτεια στην Ηρακλειά: Ναυτικός έπεσε στη θάλασσα, διασώθηκε από το λιμενικό

03.11.2025 08:09
limeniko_skafos_new
φωτογραφία αρχείου

Σώος και καλά στην υγεία του είναι 31χρονος αλλοδαπός ναυτικός που εντοπίστηκε και διασώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ηρακλειάς, έπειτα από πτώση του στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας.

Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) με τη συνδρομή πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, το οποίο εντόπισε τον 31χρονο και τον μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, ο ναυτικός έπεσε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες.

Ο πλοίαρχος του πλοίου ενημέρωσε άμεσα τις λιμενικές αρχές ότι δεν μπορούσε να τον εντοπίσει επί του πλοίου, κινητοποιώντας τις δυνάμεις έρευνας και διάσωσης.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Καιρός: Βροχερό σκηνικό με καταιγίδες στα δυτικά – Ξεκινά χειμωνιάτικη εβδομάδα με πτώση της θερμοκρασίας

Τρόμος σε συνοικία της Λάρισας: Βγήκε από το σπίτι με τον μπαλτά στο χέρι

Ξεκινάει σήμερα το Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού – Στο εδώλιο 12 οπαδοί του ΠΑΟΚ

zohran_mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Σταθερά μπροστά ο Μαμντάνι για τη δημαρχία, κλείνει την ψαλίδα ο Κουόμο

brox newi
ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Αισιοδοξία για τα αποθέματα καθώς τον Οκτώβριο έβρεξε πολύ

epeisodia_thessaloniki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια έξω από τα δικαστήρια λίγο πριν το εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού – Δύο συλλήψεις (videos)

jessica-simbson-new
LIFESTYLE

Τζέσικα Σίμπσον: Γιορτάζει 8 χρόνια νηφαλιότητας – «Επέλεξα την πίστη αντί για τον φόβο»

mitsotakis_stylianidis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα… λημέρια του Στυλιανίδη ο Μητσοτάκης

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

kimbelry new
LIFESTYLE

Οσα έγιναν στο γλέντι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό - Ποιοί έδωσαν το παρών (Photos)

DRUCKFARBEN
BUSINESS

Νέο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN – Επένδυση σε τεχνολογία, βιωσιμότητα και παραγωγική αυτονομία

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

