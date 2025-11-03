Τρόμος σε συνοικία της Λάρισας: Βγήκε από το σπίτι με τον μπαλτά στο χέρι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα ακόμη επεισόδιο σκόρπισε τον τρόμο σε γειτονιά της Λάρισας. Όλα έγιναν χθες νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, λίγο μετά τις 12 μ. στη συνοικία των Λαχανόκηπων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ένα άτομο φέρεται να δημιούργησε επεισόδιο στο σπίτι του και έπειτα βγήκε με τον μπαλτά στο χέρι έξω από την οικία του.
Έγινε αντιληπτό από γείτονες που τρομοκρατημένοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Oμάδα ΔΙ.ΑΣ. έσπευσε στο σημείο και αφού του αφαίρεσαν το εργαλείο από τα χέρια του και συνελήφθη.
