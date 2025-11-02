search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 23:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.11.2025 23:35

Κρήτη: Διασώθηκαν 56 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

02.11.2025 23:35
limeniko_2812_1460-820_new

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 56 μεταναστών πραγματοποιήθηκε, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή περίπου 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε πνευστή λέμβο, που εντοπίστηκε από σκάφος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) με σημαία Μαδέιρα, ενώ στην περιοχή έσπευσε και ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για συνδρομή στην επιχείρηση.

Όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και υγειονομικού ελέγχου.

Διαβάστε επίσης:

Κορωπί: Σε σοκ παραμένει η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – «Θα την πάρω πίσω στη Λιθουανία» λέει η μητέρα της

Κόρινθος: Τροχαίο με τρία εμπλεκόμενα οχήματα – Το ένα έπεσε σε τοίχο (video)

Οργισμένη ανάρτηση της Καρυστιανού για το… fake κόμμα με λογότυπο: Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
theocharis-fotia-grafeia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο γραφείο Θεοχάρη

limeniko_2812_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διασώθηκαν 56 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

super league 9
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Μόνος στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, στο -1 ο Ολυμπιακός, 3η η ΑΕΚ με Πινέδα, έχασε επαφή με την κορυφή ο ΠΑΟ

aekPan1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ-Παναιτωλικός 1-0: Την λύτρωσε στις καθυστερήσεις ο Πινέδα

19-162738seismografos
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 23:56
theocharis-fotia-grafeia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο γραφείο Θεοχάρη

limeniko_2812_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διασώθηκαν 56 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

super league 9
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Μόνος στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, στο -1 ο Ολυμπιακός, 3η η ΑΕΚ με Πινέδα, έχασε επαφή με την κορυφή ο ΠΑΟ

1 / 3