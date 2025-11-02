search
02.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

02.11.2025 20:40

Οργισμένη ανάρτηση της Καρυστιανού για το… fake κόμμα με λογότυπο: Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων

02.11.2025 20:40
Με μια οργισμένη ανάρτηση σχολίασε η Μαρία Καρυστιανού τα όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για την ίδρυση κόμματος και με… λογότυπο.

Στην ανάρτησή της τα βάζει και με μερίδα των ΜΜΕ καθώς η «πληροφορία» συνέχισε να κυκλοφορεί και κανείς δεν την ρώτησε καν αν επιβεβαιώνει ή διαψεύδει, επιτρέποντας έτσι την διασπορά της ψευδούς είδησης στο διαδίκτυο, περί ίδρυσης κόμματος με το όνομα… Κύμα.

Η ανάρτηση της Καρυστιανού

«Όχι άλλη παραπλάνηση, όχι άλλη διαβολή.

Η απόγνωση του πολιτικού συστήματος χτύπησε κόκκινο.

Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα.

Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο!

Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν, τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του Πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων Υπουργών του.

Η δική μας ματιά προσπερνά τα ψεύδη και μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί που εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα μου για την τεράστια παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η EPPO τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών προσώπων.
Αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με πράξεις, με έγγραφα και με επιχειρήματα ότι παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί μέχρι την δικαίωση! Χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς συμβιβασμό».

