Βεντέτα στα Βορίζια: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους δύο τραυματίες, πέντε διώξεις συνολικά – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού είναι οι κακουργηματικές ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στους δύο φρουρούμενους τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ακόμα κάτοικο των Βοριζίων, 26 ετών.

Οι πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι και στους δύο δόθηκε προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν μετά τις 4.30 στο ΠΑΓΝΗ για την άσκηση των ποινικών διώξεων και την προθεσμία για τις απολογίες. Και οι δύο τραυματίες, οι οποίοι κρατούνται στον ειδικό θάλαμο, φέρονται να αναρρώνουν ταχύτατα.

Υπενθυμίζεται πως για τον 25χρονο υπάρχουν καταθέσεις στη δικογραφία που τον φέρουν να έχει ανοίξει πυρ με τον αδερφό του κατά σπιτιών της μίας οικογένειας, μετά την έκρηξη της βόμβας, ενώ επίσης φέρεται να υπάρχει κατάθεση για τα «πυρά» ακόμα και κατά αστυνομικών, στη διάρκεια αυτοψίας για το «γάζωμα» σπιτιών της μίας οικογένειας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έχουν γίνει πέντε διώξεις συνολικά, ενώ κατά τις έρευνές της σε 10 οικίες των δύο οικογενειών, εντόπισε δεκάδες φυσίγγια και μαχαίρια, καθώς και δύο καραμπίνες.

Επίσης, η ΕΛΑΣ εξακολουθεί να αναζητά τρία άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση και ασκήθηκε και γι αυτούς δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Αναλυτικά:

Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, 6 ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται 3 ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 10 οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, 2 καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, 145 φυσίγγια και 9 μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Τι έδειξε η νεκροψία για τον 39χρονο

Βολές από δύο όπλα φέρεται να δέχθηκε ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του στην αιματοχυσία στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με την νεκροψία νεκτοτομή πoυ διενεργήθηκε στη σορό του προκύπτει ότι τον «γάζωσαν» με τέσσερις πυροβολισμούς.

Η σορός του 39χρονου φέρει τέσσερα τραύματα από πυροβολισμούς στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Όπως προέκυψε επίσης οι βολίδες ήταν από δύο διαφορετικά διαμετρήματα που σημαίνει ότι δέχθηκε πυροβολισμούς από δύο όπλα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ιατροδικαστική εξέταση στην 56χρονη γυναίκα, που επίσης έχασε τη ζωή της στη διάρκεια του μακελειού, έδειξε ότι ο θάνατος της οφείλεται σε διαμπερές τραύμα βολίδας με πύλη εισόδου από τον αριστερό ώμο και πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας και όχι σε έμφραγμα όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

Ο φόβος για συνέχιση της βεντέτας, για νέο κύκλο αίματος εντείνεται, με τις αρχές να αναζητούν τρία ακόμη άτομα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστες κρύβονται στα βουνά.

Παράλληλα, εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής τους μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στο χωριό, εκεί όπου μεταξύ άλλων σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Προς το παρόν, έχουν ταυτοποιηθεί έξι άτομα και έχει γίνει μία σύλληψη και μία προσαγωγή, για κατοχή καραμπίνας και για πυροβολισμούς.

