ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 23:10
05.05.2026 22:48

Euroleague: Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τη Μονακό με 82-105 και πήρε το εισιτήριο για το Final 4 της Αθήνας

Ο Ολυμπιακόςσκούπισε τη Μονακό και προκρίθηκε πανηγυρικά στο 15ο Final 4 της Ιστορίας του και πέμπτο διαδοχικό. Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα με 105-82 από το Πριγκιπάτο, απέναντι στη Μονακό, στο Game 3 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague, γράφοντας το 3-0 και παίρνοντας το πρώτο «εισιτήριο» για το Final 4 της Αθήνας.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα προηγήθηκαν με +23 πόντους (38-61) λίγο πριν το ημίχρονο χωρίς καν να πάρει μπρος ο Σάσα Βεζένκοφ (4π. στο α΄ μέρος) και εν συνεχεία, απλώς μετρούσαν αντίστροφα για την ιστορική 5η διαδοχική πρόκριση σε φάιναλ φορ Euroleague, 15η στην Ιστορία του συλλόγου, αλλά και 11η από το 2009 στο Βερολίνο, επί αδελφών Αγγελόπουλων στη διοίκηση δηλαδή.

Αυτή τη φορά… δεν χρειάζεται να… ταξιδέψουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, αφού το φάιναλ φορ της Euroleague διεξάγεται στην Αθήνα. Από το Φάληρο… στο Μαρούσι θα πάνε μόνο! Περιμένουν μόνο να μάθουν ποια εκ των Φενερμπαχτσέ και Ζαλγκίρις (προηγείται με 2-0 η κάτοχος του τίτλου Φενερμπαχτσέ) θα προκριθεί, ώστε να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τον ημιτελικό στο Telekom Center Athens (22/5), ένα γήπεδο που γνωρίζουν… πάρα πολύ καλά!

Πρώτος σκόρερ του 3ου προημιτελικού αναδείχτηκε ο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους (6/10 τρίποντα) και 5 ασίστ. Ο Άλεκ Πίτερς πέτυχε 18 πόντους με 2/2 τρίποντα και 6 ριμπάουντ, ο Ουόκαπ πέτυχε 14 πόντους εκ των οποίων τους 12 στο 1ο δεκάλεπτο με 4/5 τρίποντα. Ο Βεζένκοφ δεν χρειάστηκε να… πατήσει γκάζι, σημείωσε 10 πόντους με 0/5 τρίποντα, ενώ είχε και 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο ΜακΚίσικ πέτυχε 10 πόντους με 2/2 τρίποντα, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκούρασε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (αγωνίστηκε 14:40΄΄ και πέτυχε 7 πόντους).

Από τη Μονακό, 21 πόντους σημείωσε ο Στραζέλ και 19 ο Μπλόσομγκεϊμ.

O Ολυμπιακός δεν είχε τον τραυματία Τάισον Ουόρντ (ενοχλήσεις στη μέση), ενώ εκτός δωδεκάδας άφησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας τους Μουσταφά Φαλ, Φρανκ Νιλικίνα και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Με οκτώ παίκτες αγωνίστηκε η Μονακό, καθώς ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι δεν είχε τους τραυματίες Ντάνιελ Τάις, Άλφα Ντιαλό και Νίκολα Μίροτιτς.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105.

