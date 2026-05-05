ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 13:56
Ο απίστευτος αθλητής που έκανε 12.412 έλξεις σε μονόζυγο σε 24 ώρες – Πάει για ρεκόρ Γκίνες (Video)

Ένας νεαρός αθλητής από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ κατάφερε κάτι που μοιάζει σχεδόν απίστευτο: έκανε 12.412 έλξεις μέσα σε 24 ώρες, επιχειρώντας να καταρρίψει παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες.

Ο Xavier Dillard, μόλις 22 ετών, ξεκίνησε την εξαντλητική του προσπάθεια στις 10 το πρωί του Σαββάτου και ολοκλήρωσε την πρόκληση ακριβώς την ίδια ώρα την Κυριακή. Για ένα ολόκληρο 24ωρο, ο νεαρός αθλητής ανέβαινε ξανά και ξανά στο μονόζυγο, δοκιμάζοντας τα όρια της αντοχής, της δύναμης και της θέλησής του.

Ξεπέρασε το υπάρχον ρεκόρ κατά 67 έλξεις

Το μέχρι σήμερα καταγεγραμμένο ρεκόρ ανήκει στον Μεξικανό Enrique Zapata, ο οποίος τον Ιανουάριο είχε πετύχει 12.345 έλξεις σε 24 ώρες.

Ο Dillard κατάφερε να ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό, φτάνοντας τις 12.412 έλξεις, δηλαδή 67 περισσότερες από το υπάρχον ρεκόρ. Ωστόσο, για να αναγνωριστεί επίσημα η επίδοσή του, τα στοιχεία της προσπάθειας πρέπει πρώτα να εξεταστούν και να εγκριθούν από το Guinness World Records.

Από μια φιλική πρόκληση σε στόχο ζωής

Ο 22χρονος αποκάλυψε ότι άρχισε να ασχολείται πιο σοβαρά με τις έλξεις πριν από περίπου τρία χρόνια, όταν θέλησε να ξεπεράσει τις επιδόσεις ενός φίλου του.

Αυτό που ξεκίνησε σαν μια απλή πρόκληση μεταξύ φίλων εξελίχθηκε σε έναν τεράστιο προσωπικό στόχο. Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Dillard προπονούνταν συστηματικά με σκοπό να διεκδικήσει το παγκόσμιο ρεκόρ.

Μια σκληρή δοκιμασία

Οι έλξεις θεωρούνται από τις πιο απαιτητικές ασκήσεις με το βάρος του σώματος, καθώς χρειάζονται δύναμη στην πλάτη, στα χέρια, στους ώμους και στον κορμό. Όταν όμως ο αριθμός φτάνει τις χιλιάδες, η πρόκληση δεν είναι μόνο σωματική.

Η κούραση, ο πόνος, η έλλειψη ύπνου και η ανάγκη για συνεχή συγκέντρωση μετατρέπουν μια τέτοια προσπάθεια σε πραγματική μάχη αντοχής.

Για τον Xavier Dillard, κάθε έλξη ήταν ένα ακόμη βήμα προς έναν στόχο που απαιτούσε πειθαρχία, επιμονή και τεράστια ψυχική δύναμη.

Πλέον, ο νεαρός αθλητής περιμένει την αξιολόγηση από το Guinness World Records.

