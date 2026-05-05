Ο μαχητής Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το επαγγελματικό μπάσκετ, εν μέσω της μάχης του με οξεία μυελογενή λευχαιμία.

Ο 34χρονος Ιταλός αποφάσισε να ολοκληρώσει έτσι μια καριέρα που σημαδεύτηκε τόσο από υψηλό επίπεδο επιδόσεων όσο και από σοβαρές περιπέτειες υγείας.

«Προσπάθησα, επέστρεψα σε ατομικές προπονήσεις, αλλά συνειδητοποιώ ότι είναι ώρα να σταματήσω το επαγγελματικό μπάσκετ, γιατί δεν θα είμαι ποτέ ξανά ο παίκτης που ήμουν. Θέλω να με θυμάστε όπως ήμουν. Θα μου λείψεις, μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ιταλός φόργουορντ δίνει αυτή την περίοδο μάχη με τη σοβαρή ασθένεια, ενώ στις αρχές Νοεμβρίου η μπασκετική κοινότητα είχε συγκλονιστεί από την είδηση ότι είχε περάσει 10 ημέρες σε κώμα.

Δεν είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμασία της ζωής του, καθώς στο παρελθόν είχε νικήσει τον καρκίνο των όρχεων και είχε επιστρέψει στη δράση κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24.

Το περασμένο καλοκαίρι είχε υπογράψει με τη Ντινάμο Σάσαρι, συνεχίζοντας μια καριέρα που τον οδήγησε σε κορυφαίους συλλόγους της EuroLeague, όπως οι Μπασκόνια, Φενέρμπαχτσε, Αναντολού Εφές, Ζαλγκίρις Κάουνας και Βίρτους Μπολόνια.

Με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, ο Πολονάρα έχει συμμετάσχει σε δύο EuroBasket, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

