Ακίλε Πολονάρα για τη μάχη με τον καρκίνο: «Ήμουν στο χείλος του θανάτου, στόχος να επιστρέψω στα παρκέ έως τις 20 Μαρτίου»

Ένας αληθινός μαχητής της ζωής, εντός και εκτός παρκέ. Ο Ακίλε Πολονάρα, που παλεύει ξανά με τον καρκίνο, αποδεικνύει πως η δύναμη της ψυχής μπορεί να ξεπεράσει κάθε όριο, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και αντοχής πολύ πέρα από τα γήπεδα.

Ο 34χρονος Ιταλός φόργουορντ όχι μόνο δεν λύγισε μπροστά στη σκληρή δοκιμασία της υγείας του, αλλά δείχνει αποφασισμένος να επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ. Για δεύτερη φορά στη ζωή του, ο Πολονάρα δίνει μάχη με τον καρκίνο — και για δεύτερη φορά αρνείται να παραδοθεί.

Στόχος επιστροφής στις 20 Μαρτίου

Μιλώντας στην ιταλική εκπομπή Le Iene, ο Πολονάρα αποκάλυψε το προσωπικό του χρονοδιάγραμμα επιστροφής:

«Στόχος μου είναι να βρίσκομαι πίσω στο γήπεδο ως τις 20 Μαρτίου».

Όπως εξήγησε, στις 20 Φεβρουαρίου πρόκειται να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση, δίνοντας στον εαυτό του έναν μήνα για αποκατάσταση και επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

«Ήμουν στο χείλος του θανάτου»

Με λόγια που συγκλονίζουν, ο Ιταλός μπασκετμπολίστας μίλησε ανοιχτά για όσα έχει βιώσει:

«Θα χειρουργηθώ στις 20 Φεβρουαρίου και σκοπεύω να επιστρέψω στα παρκέ μετά από έναν μήνα. Είμαι εδώ για να κερδίσω, οπότε είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι χρειαστεί η ομάδα. Ελπίζω να αποσυρθώ όσο πιο αργά γίνεται. Όμως μετά απ’ όσα έχω περάσει, τίποτα δεν με τρομάζει πια. Ήμουν στο χείλος του θανάτου. Δεν λέω πως νιώθω ανίκητος, αλλά σχεδόν».

Η ιστορία του Ακίλε Πολονάρα ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού. Είναι μια ιστορία επιβίωσης, επιμονής και ελπίδας, που θυμίζει ότι οι μεγαλύτερες νίκες δεν καταγράφονται πάντα στο σκορ, αλλά στη ζωή.

Διαβάστε επίσης:

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Πρεμιέρα με περίπατο για την Εθνική γυναικών, 24-7 την Σλοβακία

Αναδίπλωση Πετρόπουλου για τα «κομμένα φρένα» – «Ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου»

Θρίαμβος Καραλή: Νο1 στο μίτινγκ του Λοτζ με 5,93 μ. – Κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος