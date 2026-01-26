Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Πρεμιέρα με περίπατο για την Εθνική γυναικών, 24-7 την Σλοβακία

Ευκαιρία για ένα καλό… ξεμούδιασμα μετά την προετοιμασία, ήταν για την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών η πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που άρχισε σήμερα (26/1) στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας.

Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της μετά την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου στη Σιγκαπούρη, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συνέτριψε 24-7 τη Σλοβακία, ξεκινώντας με έναν αναμενόμενο περίπατο τις υποχρεώσεις του στον Α΄ όμιλο.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη θα αντιμετωπίσει επίσης στην Α΄ φάση της διοργάνωσης τη Γαλλία (Τρίτη 27/1, 19:00) και τη Γερμανία (Πέμπτη 29/1, 15:45).

Το σημερινό παιχνίδι δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, αφού η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων είναι χαώδης. Η εθνική με ασφυκτικό πρέσινγκ δεν επέτρεπε στις Σλοβάκες να κάνουν ούτε σουτ και έβρισκε εύκολα γκολ, είτε στην κόντρα είτε από τα 2μ., με αποτέλεσμα να προηγηθεί 4-0 στα πρώτα τρία λεπτά και 8-0, λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος.

Στη συνέχεια ο ομοσπονδιακός τεχνικός μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, με τη 17χρονη Ανδρονίκη Καραγιάννη να “κλέβει την παράσταση”, σημειώνοντας πέντε τέρματα. Ντεμπούτο σε μεγάλη διοργάνωση έκανε επίσης η 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου (σκόραρε με πέναλτι), καθώς και η τερματοφύλακας Ευαγγελία Καρύτσα, η οποία αντικατέστησε στο δεύτερο ημίχρονο την Ιωάννα Σταματοπούλου.

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 5-3, 7-1, 4-2

Διαιτητές: Ντεμπρετσένι (Ουγγαρία), Γκοντσαρένκο (Ουκρανία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Φουντωτού 1, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 5

ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Σίντζια Ραγκούζα): Ματούσκοβα, Γκαραντσόφσκα 1, Βιταλιάνο 2, Μπαρανοβίτσοβα 1, Ντρζίκοβα, Σεντλάκοβα 1, Κάτσκοβα 1, Κιερνόσοβα, Στανκοβιάνσκα, Τέλιπκο, Χολίτσοβα 1, Τουριάκοβα, Πέχοβα, Βαργκόβα.

