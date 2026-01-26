Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Πρεμιέρα με περίπατο για την Εθνική γυναικών, 24-7 την Σλοβακία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ευκαιρία για ένα καλό… ξεμούδιασμα μετά την προετοιμασία, ήταν για την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών η πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που άρχισε σήμερα (26/1) στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας.
Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της μετά την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου στη Σιγκαπούρη, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συνέτριψε 24-7 τη Σλοβακία, ξεκινώντας με έναν αναμενόμενο περίπατο τις υποχρεώσεις του στον Α΄ όμιλο.
Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη θα αντιμετωπίσει επίσης στην Α΄ φάση της διοργάνωσης τη Γαλλία (Τρίτη 27/1, 19:00) και τη Γερμανία (Πέμπτη 29/1, 15:45).
Το σημερινό παιχνίδι δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, αφού η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων είναι χαώδης. Η εθνική με ασφυκτικό πρέσινγκ δεν επέτρεπε στις Σλοβάκες να κάνουν ούτε σουτ και έβρισκε εύκολα γκολ, είτε στην κόντρα είτε από τα 2μ., με αποτέλεσμα να προηγηθεί 4-0 στα πρώτα τρία λεπτά και 8-0, λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος.
Στη συνέχεια ο ομοσπονδιακός τεχνικός μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, με τη 17χρονη Ανδρονίκη Καραγιάννη να “κλέβει την παράσταση”, σημειώνοντας πέντε τέρματα. Ντεμπούτο σε μεγάλη διοργάνωση έκανε επίσης η 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου (σκόραρε με πέναλτι), καθώς και η τερματοφύλακας Ευαγγελία Καρύτσα, η οποία αντικατέστησε στο δεύτερο ημίχρονο την Ιωάννα Σταματοπούλου.
Τα οκτάλεπτα: 8-1, 5-3, 7-1, 4-2
Διαιτητές: Ντεμπρετσένι (Ουγγαρία), Γκοντσαρένκο (Ουκρανία)
Οι συνθέσεις:
ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Φουντωτού 1, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 5
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Σίντζια Ραγκούζα): Ματούσκοβα, Γκαραντσόφσκα 1, Βιταλιάνο 2, Μπαρανοβίτσοβα 1, Ντρζίκοβα, Σεντλάκοβα 1, Κάτσκοβα 1, Κιερνόσοβα, Στανκοβιάνσκα, Τέλιπκο, Χολίτσοβα 1, Τουριάκοβα, Πέχοβα, Βαργκόβα.
Διαβάστε επίσης:
Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Θρήνος για τις τέσσερις νεκρές εργάτριες, αγωνία για την πέμπτη αγνοούμενη – Εξιτήριο για τους τραυματίες (Photos/Video)
Σπάτα: ΙΧ παρασύρθηκε από νερά ρέματος – Καλά στην υγεία τους οι δύο επιβαίνοντες
Σέρρες: «Πάσχει από βαρύ ψυχικό νόσημα, ο εισαγγελέας να διατάξει βίαιη εισαγωγή σε ψυχιατρείο» λέει ο σύζυγος της δασκάλας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.