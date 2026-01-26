search
26.01.2026 13:50

Σπάτα: ΙΧ παρασύρθηκε από νερά ρέματος – Καλά στην υγεία τους οι δύο επιβαίνοντες

26.01.2026 13:50
pirosvestiki-new
φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία, καθώς όχημα με δύο επιβαίνοντες παρασύρθηκε από το ρέμα στην περιοχή της Πετρέζας, στα όρια Πικερμίου και Σπάτων.

Τα δύο άτομα που βρίσκονταν στο όχημα εγκλωβίστηκαν, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής από Κορωπί, Γλυκά Νερά και Παλλήνη, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας – Πικερμίου.

Παράλληλα, στο σημείο βρισκόταν και μηχάνημα έργου. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν δύσκολη, καθώς τα νερά ήταν ιδιαίτερα ορμητικά.

Αρχικά, τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν το όχημα και το επανέφεραν στο οδόστρωμα, για να απομακρύνουν τους επιβάτες, που είναι καλά στην υγεία τους.

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

ert_seires_2601_1920-1080_new
MEDIA

ΕΡΤ: Ρίχνει στη «μάχη» για την τηλεθέαση τρεις νέες προτάσεις ελληνικής μυθοπλασίας (photos/videos)

palkografia-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Παλκογραφία»: Η νέα λαϊκή εμπειρία ζωντανά στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ

ethniki-polo-gynaikon
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Πρεμιέρα με περίπατο για την Εθνική γυναικών, 24-7 την Σλοβακία

GRAFEIA_ND
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ΝΔ αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της λόγω της τραγωδίας στη Βιολάντα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

