Κακοκαιρία: Η Πυροσβεστική δέχτηκε πάνω από 1.500 κλήσεις στην Αττική

Περισσότερες από 1.500 κλήσεις δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τα εκτεταμένα προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική προχθές, ενώ συνεργεία συνεχίζουν και σήμερα τις επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 στις 07:30 έως και σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 στις 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε συνολικά 1.558 κλήσεις για παροχή βοήθειας λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και ανέμων.

Από αυτές, πραγματοποιήθηκαν 661 αντλήσεις υδάτων, 40 κοπές δέντρων, 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 12 αφαιρέσεις αντικειμένων που εγκυμονούσαν κινδύνους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν προσοχή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν τοπικά.

