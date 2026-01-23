Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα (23/1) στη Γραμμή 6 – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί

Αλλαγές στα δρομολόγια της Γραμμής 6 του Τραμ (Πικροδάφνη – Σύνταγμα) θα ισχύσουν σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, λόγω εργασιών στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Ειδικότερα, από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 15:00, τα δρομολόγια της Γραμμής 6 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα: Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη.

Η τροποποίηση πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε., στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Ποιες στάσεις δεν θα εξυπηρετούνται

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις:

Λεωφόρος Βουλιαγμένης

Ζάππειο

Σύνταγμα

Ο ΟΑΣΑ καλεί το επιβατικό κοινό να προγραμματίσει έγκαιρα τις μετακινήσεις του και να λαμβάνει υπόψη τις προσωρινές αλλαγές.

