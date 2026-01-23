search
23.01.2026 06:37

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

23.01.2026 06:37
ksanthi-karnavali-eksot

Κάθε χρόνο και… καλύτερα – ή χειρότερα; – με το καρναβάλι της Ξάνθης, ως προς τις τιμές και το κόστος μίας επίσκεψης.

Οι τιμές διαμονής για την περίοδο του καρναβαλιού στην Ξάνθη είναι ακριβότερες ακόμα και από το διασημότερο καρναβάλι του πλανήτη στο Ρίο της Βραζιλίας.    

Οι τιμές στις γνωστές σε όλους πλατφόρμες αναζήτησης Airbnb και booking εκτοξεύτηκαν (αγγίζοντας τιμές των 1000 ευρώ για δύο ή και τρεις διανυκτερεύσεις) τις ημέρες του καρναβαλιού.

Σε σχετική ανάρτηση γίνεται λόγος για κόστος ενοικίασης διαμερίσματος 22 τμ, για δύο βραδιές, αντί του ποσού των 2700 ευρώ!

Οι περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν τη βραχυχρόνια μίσθωση, ακόμη και σε χωριά της Ξάνθης ή και σε γειτονικούς νομούς, καθώς τα ξενοδοχεία είναι πλέον ελάχιστα και οι τιμές τσουχτερές τη συγκεκριμένη περίοδο.

Στο μεταξύ, μια απλή συμμετοχή σε οποιονδήποτε καρναβαλικό-πολιτιστικό σύλλογο κοστολογείται από 35 έως και 50 ευρώ για τους ενήλικες. Οι τιμές στις παιδικές στολές κυμαίνονται από 30 έως  42 ευρώ.

Τιμές απαγορευτικές για μια μέση οικογένεια αν θέλει να αποδράσει στη θρακική πόλη και να απολαύσει το Ξανθιώτικο καρναβάλι χωρίς να να της κάτσει βαρύς ο λογαριασμός!

