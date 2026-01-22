Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κατά Βελόπουλου: Επιχειρεί διχασμό της κοινωνίας

Για «επιχειρούμενο διχασμό» της κοινωνίας του Έβρου κάνει λόγο η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, σχολιάζοντας τις αιτιάσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, εναντίον της.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στη Βουλή, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Μητροπολίτη Άνθιμο, λέγοντας ότι η Μητρόπολη παίρνει ακίνητα από κληρονόμους που τα δίνουν στην εκκλησία και πουλάει σε Βούλγαρους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι αντεθνικό. Πρόσθεσε δε, ότι αυτό γίνεται επειδή «ο Μητροπολίτης είναι κολλητός της ΝΔ, όπως και πολλοί μητροπολίτες».

Σε επίσημη ανακοίνωση της Μητρόπολης, που ακολούθησε των προαναφερθέντων δηλώσεων, ο Κυριάκος Βελόπουλος καταγγέλλεται για «μικροκομματική και αναθεωρητική ρωσοφιλία», και «ορθόδοξη χριστεμπορία», με την ανακοίνωση να αναφέρει ότι δικαιώθηκε ο φόβος του Μητροπολίτη «για τον επιχειρούμενο διχασμό της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας μας, τόσο από τον βουλευτή μας, του συγκεκριμένου Κόμματος, όσο και από τον πάτρωνα Αρχηγό του».

Παράλληλα, η Μητρόπολη επισημαίνει για την πώληση των ακινήτων ότι έγιναν το 2017 η μία, και το 2019 η δεύτερη, «σε Ορθόδοξους Χριστιανούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» με δημόσιο διαγωνισμό, ενώ σημειώνει ότι θα επανέλθει στο θέμα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως

«Περί της πωλήσεως ακινήτου, της Ιεράς Μονής Μάκρης και της Ενορίας της Αγίας Αναστασίας, σε Ορθοδόξους Χριστιανούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν βάσει του ισχύοντος Κανονισμού εκποιήσεων της Ιεράς Συνόδου και με δημόσιο διαγωνισμό κατά τα ανύποπτα έτη 2017 το πρώτο και 2019 το δεύτερο.

Περί του χαρακτηρισμού της πράξεως αυτής ως “αντεθνικής”, ο Μητροπολίτης μας κ. Άνθιμος εκφράζει την λύπη του, διότι δυστυχώς δικαιώθηκε ο φόβος του για τον επιχειρούμενο διχασμό της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας μας, τόσο από τον βουλευτή μας, του συγκεκριμένου Κόμματος, όσο και από τον πάτρωνα Αρχηγό του. Η μικροκομματική και αναθεωρητική ρωσοφιλία, καθώς και η “ορθόδοξη” χριστεμπορία, ακόμα και όταν εκφράζονται από το βήμα της Βουλής, δεν μπορούν να λασπώσουν την πορεία και την αγωνία του “γέννημα θρέμμα” Μητροπολίτου για τον τόπο μας. Ούτε μπορούν να αμφισβητηθούν από τυχάρπαστα κοσμοθεωρητικά και υβριδικά πολιτικά φαινόμενα, περί των οποίων θα επανέλθουμε συστηματικότερα».

Διαβάστε επίσης:

Νέα καταιγίδα στην Αττική – Βροχές και το βράδυ – Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους νεκροί από διαρροή υγραερίου

Τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα: Οι δρόμοι – ρέματα, η χωροταξική μανία του τσιμέντου και η σύγκριση με την Ευρώπη