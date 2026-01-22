Τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα: Οι δρόμοι – ρέματα, η χωροταξική μανία του τσιμέντου και η σύγκριση με την Ευρώπη  

Δύο αιχμηρές, όσο και αποκαλυπτικές αναρτήσεις (στις σελίδες Weather Analysis Greece και Meteo Hellas) αναδεικνύουν το τεράστιο πρόβλημα στην Άνω Γλυφάδα με τα μπαζωμένα ρέματα που κατέβαιναν από τον Υμηττό και ουσιαστικά αποτελούν απειλή σε κάθε μεγάλη βροχόπτωση.

Σε ανάρτησή του στο Meteo Hellas, ο Μανώλης Χαβάκης γράφει:

«Με μια απλή παρατήρηση του υδρογραφικού δικτύου της Άνω Γλυφάδας, το οποίο συγκεντρώνει όλα τα νερά της λεκάνης απορροής του νοτιοδυτικού Υμηττού, μπορεί να καταλάβει κανείς τις αιτίες της καταστροφής. Αρκετοί από τους κεντρικούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας, που ξεκινούν από το βουνό, αποτελούν μπαζωμένα ρέματα, ενώ έχουν δημιουργηθεί πολλά αδρανή υλικά στα πρανή λόγω των διαπλατύνσεων των δασικών δρόμων που σε συνδυασμό με την έκπλυση του εδάφους λόγω των πυρκαγιών, οδηγούν σε συσσώρευση πολλών φερτών υλικών».

Η επέλαση του τσιμέντου

Στο Weather Analysis Greece ο Φωκίων Χωρινός αναφέρει το πρόβλημα των μεγάλων αστικών κέντρων – πρωτίστως της Αθήνας βέβαια – της χώρας με την «επέλαση» του τσιμέντου, σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος επί δεκαετίες. Και με οδυνηρές έως τραγικές συνέπειες, όπως έδειξε η χθεσινή τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα με το χαμό μίας 39χρονης γυναίκας.

«Η χωροταξική μανία του τσιμέντου, αγνόησε τις αρχαίες οδούς των ομβρίων υδάτων του βουνού, και εκεί που κάποτε υπήρχαν ρέματα, τώρα υπάρχουν σπίτια. Το νερό όμως δεν ξεχνάει τους δρόμους του, ούτε γνωρίζει από αντικειμενικές αξίες, και θα διασχίσει ξανά και ξανά μια περιοχή.. Ό,τι έγινε στην Μάντρα πριν χρόνια, έγινε εχθές σε μικρότερη κλίμακα στην Γλυφάδα, και θα ξαναγίνει στο μέλλον, με η χωρίς την κλιματική αλλαγή» καταλήγει το κείμενο του Φωκίωνα Χωρινού.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Όποιος έχει ταξιδέψει σε ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις, ιδιαίτερα του βορρά, θα διαπίστωσε μάλλον γρήγορα, το πως η ρυμοτομία των πόλεων τους, «δένει» άρτια με το φυσικό περιαστικό περιβάλλον και την γεωμορφολογία της ευρύτερης περιοχής. Δεκάδες δεκάδων ποτάμια μικρά ή μεγάλα, άλλα εποχιακά άλλα μόνιμα, διακλαδίζονται μέσα στον αστικό ιστό, ενώ σε πολλά σημεία τους, οι όχθες τους καλύπτονται από πυκνή βλάστηση ή ψηλές δενδροστοιχίες, όχι τυχαία, καθώς η παρόχθια βλάστηση, είναι η μοναδική που μπορεί να συγκρατήσει την ορμή του νερού.

Ακόμη και σε πόλεις χωρίς ποτάμια, θα συναντήσει κανείς δασικές εκτάσεις ή κομμάτια πρασίνου, να «εισβάλλουν» όμορφα, μελετημένα, μέσα στον αστικό ιστό με την μορφή πάρκων.

Οι ευρωπαίοι, κατάλαβαν νωρίς, ήδη μετά τον δεύτερο παγκόσμιο, πως η ποιότητα ζωής των κατοίκων μιας μεγαλούπολης και η ασφάλειά τους, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αρμονία της πόλης με τα φυσικά στοιχεία που την περιβάλλουν.

Τίποτα από τα παραπάνω, δεν ισχύει στις ελληνικές μεγαλουπόλεις, ιδιαίτερα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η καταστροφή, ξεκίνησε από την μεταπολεμική Ελλάδα του 1950 με την ‘αντιπαροχή’, εντάθηκε στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης στα 70s. Δεκαετίες στις οποίες κυριάρχησε η χωροταξική μανία των πολυκατοικιών, του τσιμέντου. Πάρκα ισοπεδώθηκαν, ρεματιές μπαζώθηκαν άρον άρον, περιαστικά δάση αποψιλώθηκαν και την θέση τους πήρανε τα «εκλεκτά» προάστια στας εξοχάς, η ανάθεση έργων γινόταν με μηδενικές περιβαλλοντολογικές μελέτες.

Στις δεκαετίες εκείνες, αλλά και αυτές που ακολούθησαν, οι πόλεις κατέγραψαν θεαματική και άναρχη εξάπλωση, καθώς πλήθος κόσμου εγκατέλειπε τα ορεινά χωριά και γέμιζε τις πόλεις.

Θα έπρεπε να φτάσουμε στα 00s, για να δούμε τη νοοτροπία αυτή να προσπαθεί να αλλάξει, οπότε και για πρώτη φορά άρχισαν να γίνονται γνωστές οι έννοιες «επιπτώσεις στο περιβάλλον/ μελέτη περιβάλλοντος». Ήταν όμως ήδη αργά. Οι πόλεις είχαν ήδη διαμορφωθεί, οι επιπτώσεις, που τότε έμπαιναν κάτω από το χαλί, θα αναδυόταν τα επόμενα χρόνια, ακόμη εντονότερες εν μέσω κλιματικής αλλαγής.

Όλο το παραπάνω κείμενο, μπορείτε να το δείτε συμπυκνωμένο στην παρακάτω εικόνα, η οποία μας δείχνει ακριβώς αυτό: Το πως η χωροταξική μανία του τσιμέντου, αγνόησε τις αρχαίες οδούς των ομβρίων υδάτων του βουνού, και εκεί που κάποτε υπήρχαν ρέματα, τώρα υπάρχουν σπίτια. Το νερό όμως δεν ξεχνάει τους δρόμους του, ούτε γνωρίζει από αντικειμενικές αξίες, και θα διασχίσει ξανά και ξανά μια περιοχή.. Ό,τι έγινε στην Μάντρα πριν χρόνια, έγινε εχθές σε μικρότερη κλίμακα στην Γλυφάδα, και θα ξαναγίνει στο μέλλον, με η χωρίς την κλιματική αλλαγή.

