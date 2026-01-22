search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 18:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2026 16:18

«Κουνούσε το αριστερό της πόδι» – Πώς η 56χρονη εκπαιδευτικός βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο και οι προσπάθειες  απεγκλωβισμού

22.01.2026 16:18
glyfada

Κάτω από αυτοκίνητο με το κεφάλι στο νερό σφήνωσε η 56χρονη εκπαιδευτικός που βρήκε τον θάνατο στην Άνω Γλυφάδα κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Η 56χρονη Χριστίνα επέστρεφε στο σπίτι της από τη δουλειά, όταν ένας ορμητικός χείμαρρος με φερτά υλικά, μπάζα και πέτρες την παρέσυρε. 

Το σώμα της εγκλωβίστηκε κάτω από σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κάτοικοι της περιοχής που είδαν τι συνέβη επιχείρησαν να τη βοηθήσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.  Τελικά, στο σημείο έφτασε όχημα της Πυροσβεστικής που την απεγκλώβισε, αλλά ήταν ήδη αργά

Πνιγμός πιθανή αιτία θανάτου

Όπως λένε οι κάτοικοι που συνέδραμαν στις προσπάθειες αρχικά είχε τις αισθήσεις, ωστόσο μετά σταμάτησε να αποκρίνεται.  Εξετάζεται το σενάριο να πνίγηκε, επειδή το κεφάλι της ήταν στο νερο

«Απ΄ότι είπε ο γείτονας την είδε πιο πριν καθώς προσπαθούσε να περάσει απέναντι στο πεζοδρόμιο για να πάει σπίτι της. Τη ρώτησε αν χρειάζεται βοήθεια, δεν του απάντησε. Προφανώς προσπάθησε να περάσει και τη χτύπησε το νερό και την έριξε κάτω», περιέγραψε η μητέρα του ιδιοκτήτη του Ι.Χ. .

 

Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο

Η ίδια τόνισε ότι το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο.«Είχε σφηνώσει κάτω από το αυτοκίνητο του γιου μου, από τη μέση και κάτω ήταν έξω από το αυτοκίνητο. Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο. Απ’ ότι μου είπε ο άνδρας μου ζούσε ακόμη γιατί έκανε κάποιες κινήσεις με το αριστερό της πόδι. Προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν, να σηκώσουν το αυτοκίνητο, αλλά δεν τα κατάφεραν. Είχε πιαστεί η μπλούζα της. Δεν μιλούσε καθόλου, ήταν τόσο ορμητικό το νερό, έπεφταν πάνω της πέτρες και χώματα», περιέγραψε η μητέρα του ιδιοκτήτη του Ι.Χ. 

Σημειώσε ακόμα ότι οι γραμμές της πυροσβεστικής ήταν κατειλημμένες «Φώναζαν οι γείτονες να καλέσουμε την πυροσβεστική. Όλες οι γραμμές ήταν κατειλημμένες. Καταφέραμε να βγάλουμε τη γραμμή, αλλά μέχρι να έρθουν η γυναίκα είχε τελειώσει». 

Ήταν μητέρα ενός παιδιού

Η Χριστίνα ήταν μητέρα ενός παιδιού και το σπίτι της βρισκόταν λίγα μέτρα από το σημείο όπου βρήκε τον θάνατο. Ο Δήμος Γλυφάδας την αποχαιρέτησε με μία ανακοίνωση. «Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».

Διαβάστε επίσης

Άνω Γλυφάδα: Εκπαιδευτικός και μητέρα ενός παιδιού η 56χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο λόγω κακοκαιρίας

Άστρος Κυνουρίας: Αύριο, παρουσία Κικίλια, η κηδεία του 53χρονου λιμενικού – Το σοκαριστικό βίντεο με τα τεράστια κύματα

Δήμος Γλυφάδας: Κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – «Αυτό που έγινε, δεν το έχουμε ξαναζήσει» λέει ο δήμαρχος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
«Βόμβα» από Wall Street Journal: Έρχονται νέες κυρώσεις για τα πλοία που σπανε το εμπάργκο στη Βενεζουέλα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικό ρεσάλτο σε ρωσικό πετρελαιοφόρο στη Μεσόγειο – Αντίδραση από τη Μόσχα

Liz Hurley
LIFESTYLE

Λιζ Χάρλεϊ: «Λύγισε» η ηθοποιός στη δίκη κατά των ταμπλόιντ

traino – ispania new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα

trump davos 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Όργιο φημών… ξανά για την υγεία του μετά τις νέες μελανιές στο χέρι του (Photos)

Tsipras-Alexis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας στη Βουδαπέστη με τον γιο του για τον Παναθηναϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

lanthimos palaistini
LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 18:23
«Βόμβα» από Wall Street Journal: Έρχονται νέες κυρώσεις για τα πλοία που σπανε το εμπάργκο στη Βενεζουέλα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικό ρεσάλτο σε ρωσικό πετρελαιοφόρο στη Μεσόγειο – Αντίδραση από τη Μόσχα

Liz Hurley
LIFESTYLE

Λιζ Χάρλεϊ: «Λύγισε» η ηθοποιός στη δίκη κατά των ταμπλόιντ

traino – ispania new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα

1 / 3