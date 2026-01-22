«Κουνούσε το αριστερό της πόδι» – Πώς η 56χρονη εκπαιδευτικός βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο και οι προσπάθειες  απεγκλωβισμού

Κάτω από αυτοκίνητο με το κεφάλι στο νερό σφήνωσε η 56χρονη εκπαιδευτικός που βρήκε τον θάνατο στην Άνω Γλυφάδα κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Η 56χρονη Χριστίνα επέστρεφε στο σπίτι της από τη δουλειά, όταν ένας ορμητικός χείμαρρος με φερτά υλικά, μπάζα και πέτρες την παρέσυρε.

Το σώμα της εγκλωβίστηκε κάτω από σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κάτοικοι της περιοχής που είδαν τι συνέβη επιχείρησαν να τη βοηθήσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Τελικά, στο σημείο έφτασε όχημα της Πυροσβεστικής που την απεγκλώβισε, αλλά ήταν ήδη αργά.

Πνιγμός πιθανή αιτία θανάτου

Όπως λένε οι κάτοικοι που συνέδραμαν στις προσπάθειες αρχικά είχε τις αισθήσεις, ωστόσο μετά σταμάτησε να αποκρίνεται. Εξετάζεται το σενάριο να πνίγηκε, επειδή το κεφάλι της ήταν στο νερο.

«Απ΄ότι είπε ο γείτονας την είδε πιο πριν καθώς προσπαθούσε να περάσει απέναντι στο πεζοδρόμιο για να πάει σπίτι της. Τη ρώτησε αν χρειάζεται βοήθεια, δεν του απάντησε. Προφανώς προσπάθησε να περάσει και τη χτύπησε το νερό και την έριξε κάτω», περιέγραψε η μητέρα του ιδιοκτήτη του Ι.Χ. .

Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο

Η ίδια τόνισε ότι το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο.«Είχε σφηνώσει κάτω από το αυτοκίνητο του γιου μου, από τη μέση και κάτω ήταν έξω από το αυτοκίνητο. Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο. Απ’ ότι μου είπε ο άνδρας μου ζούσε ακόμη γιατί έκανε κάποιες κινήσεις με το αριστερό της πόδι. Προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν, να σηκώσουν το αυτοκίνητο, αλλά δεν τα κατάφεραν. Είχε πιαστεί η μπλούζα της. Δεν μιλούσε καθόλου, ήταν τόσο ορμητικό το νερό, έπεφταν πάνω της πέτρες και χώματα», περιέγραψε η μητέρα του ιδιοκτήτη του Ι.Χ.

Σημειώσε ακόμα ότι οι γραμμές της πυροσβεστικής ήταν κατειλημμένες «Φώναζαν οι γείτονες να καλέσουμε την πυροσβεστική. Όλες οι γραμμές ήταν κατειλημμένες. Καταφέραμε να βγάλουμε τη γραμμή, αλλά μέχρι να έρθουν η γυναίκα είχε τελειώσει».

Ήταν μητέρα ενός παιδιού

Η Χριστίνα ήταν μητέρα ενός παιδιού και το σπίτι της βρισκόταν λίγα μέτρα από το σημείο όπου βρήκε τον θάνατο. Ο Δήμος Γλυφάδας την αποχαιρέτησε με μία ανακοίνωση. «Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».

Διαβάστε επίσης

Άνω Γλυφάδα: Εκπαιδευτικός και μητέρα ενός παιδιού η 56χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο λόγω κακοκαιρίας

Άστρος Κυνουρίας: Αύριο, παρουσία Κικίλια, η κηδεία του 53χρονου λιμενικού – Το σοκαριστικό βίντεο με τα τεράστια κύματα

Δήμος Γλυφάδας: Κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – «Αυτό που έγινε, δεν το έχουμε ξαναζήσει» λέει ο δήμαρχος