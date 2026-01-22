search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 15:42
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2026 13:28

Δήμος Γλυφάδας: Κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – «Αυτό που έγινε, δεν το έχουμε ξαναζήσει» λέει ο δήμαρχος

22.01.2026 13:28
dimos_glifadas_new

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται να κηρυχθεί άμεσα ο Δήμος Γλυφάδας, με απόφαση του υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν τα χθεσινά καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο Δήμος Γλυφάδας υποβάλλει σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, συνοδευόμενο από αναλυτική καταγραφή των ζημιών στη δημοτική περιουσία, στο οδικό δίκτυο και σε υποδομές, προκειμένου να δρομολογηθεί η αποκατάστασή τους.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος, καθώς και για την έκτακτη χρηματοδότηση του δήμου.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Σάββα Χιονίδη, με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποκατάσταση των ζημιών.

Γιώργος Παπανικολάου: «Αυτό που έγινε δεν το έχουμε ξαναζήσει»

Για πρωτοφανείς καταστάσεις στα χρονικά της πόλης και για τόνους φερτών υλικών που έχουν κατέβει από το βουνό, κάνει λόγο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, τονίζοντας όμως πως τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, γίνεται καταγραφή της καταστροφής και σταδιακά ανοίγουν τους δρόμους.

Ωστόσο, ο Γιώργος Παπανικολάου θέλησε πριν από όλα να αναφερθεί στο τραγικό γεγονός με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, όταν την παρέσυραν τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν και την εγκλώβισαν κάτω από ένα αυτοκίνητο. «Είμαστε συγκλονισμένοι, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της», είπε συγκεκριμένα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην πόλη μετά τη νεροποντή.

«Αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες δεν το έχουμε ξαναζήσει, ούτε εγώ ούτε και οι πιο παλιοί Γλυφαδιώτες», είπε ο Γιώργος Παπανικολάου και συνέχισε: «Από χτες το βράδυ είμαστε στους δρόμους και επιχειρούμε. Ήδη έχουμε κουβαλήσει ούτε ξέρω πόσα φορτηγά γεμάτα με πέτρες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ στην οδό Μετσόβου που βρίσκομαι τώρα, πέρα από τις πέτρες βλέπω λεκάνες, νιπτήρες, όλα αυτά έχουν κατέβει από το βουνό. Τρέχουμε ασταμάτητα και συμμαζεύουμε, είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη».

Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας είναι πολύ δύσκολη, κυρίως από τα φερτά υλικά που κατέβασε το νερό. Τεράστιες πέτρες και κοτρώνες έχουν εγκλωβίσει πολλά αυτοκίνητα και δεν μπορούν να κινηθούν. Στην ερώτηση που βρέθηκαν στο βουνό όλα αυτά τα υλικά που κατέβηκαν, ο Γιώργος Παπανικολάου απάντησε: «Είναι από τα μπάζα που πάει και αφήνει ο καθένας. Εμείς ως δήμος τόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να πάμε και να καθαρίσουμε το βουνό, αλλά δεν μπορούμε να δράσουμε από μόνοι μας χωρίς το Δασαρχείο κι αυτό δημιουργεί τα γνωστά προβλήματα».

Για το τραγικό περιστατικό με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ο Δήμος Γλυφάδας εξέδωσε ανακοίνωση, όπου αναφέρει: «Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».

trump_zelenskyy_2201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Τραμπ και Ζελένσκι συναντήθηκαν στο Νταβός – «Θα δούμε τι θα συμβεί»

asthenoforo-eksot
ΥΓΕΙΑ

Ασθενής διακομίστηκε στην Αθήνα με ασθενοφόρο του Δήμου Πόρου χωρίς συνοδεία διασωστών

koysner davos gaza 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νταβός: Ο Κούσνερ παρουσίασε το master plan για τη Γάζα – Ουρανοξύστες, λεωφόροι και πολυτελείς κατοικίες – Τι θα γίνει με την Χαμάς

kaklamanis_2201_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτο βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου να αναπολεί τα έργα και τις ημέρες της δικτατορίας»

etad-1
ADVERTORIAL

Η ΕΤΑΔ εισφέρει το δικαίωμα επιφανείας επί του ακινήτου «Κτήμα Δηλαβέρη» στη North Star Entertainment

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

lanthimos palaistini
LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

