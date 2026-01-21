search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 23:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 21:30

Τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα: Νεκρή γυναίκα από την κακοκαιρία – Παρασύρθηκε από ορμητικά νερά, είχε εγκλωβιστεί κάτω από όχημα 

21.01.2026 21:30
plimmira-34534

Μια γυναίκα 56 ετών έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα όταν εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα ήταν πεζή και επιχείρησε να περάσει το δρόμο. Παρασύρθηκε όμως από τα ορμητικά νερά και βρέθηκε σφηνωμένη κάτω από το αυτοκίνητο το οποίο επίσης είχε είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο.

Στο σημείο έφτασαν και ασθενοφόρα αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Το περιστατικό έγινε επί της οδού Κυρίλλου Μεθοδίου.

Νωρίτερα, βίντεο από την Άνω Γλυφάδα κατέγραφαν απίστευτες εικόνες της κατάστασης που επικρατεί, με ορμητικά νερά να παρασύρουν αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων, αποκαλύπτοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται η κατάσταση στον δρόμο να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στο οδόστρωμα υπάρχουν και φερτά υλικά.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν την Αττική.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι εικόνες είναι πρωτοφανείς, καθώς από τα μανιασμένα νερά παρασύρθηκαν κάδοι, αλλά και παρκαρισμένα αυτοκίνητα που άρχισαν να κινούνται ανεξέλεγκτα.

Όσο περνάει μάλιστα η ώρα, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, καθώς αυξάνεται ο όγκος του νερού.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή έχει πέσει βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στην ευρύτερη περιοχή έχουν πέσει σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής από τα μεσάνυχτα έως τις 19:30.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία στην Εύβοια: Άνοιξε ο δρόμος και κατάπιε δύο αυτοκίνητα στην Αμάρυνθο (Video)

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αττική, ποτάμια οι δρόμοι – Φούσκωσαν τα ρέματα, υπερχείλισε στον Ασπρόπυργο, 112 για εκκένωση – Προβλήματα και εκτροπές κυκλοφορίας

Αγρίνιο: Στη φυλακή ο δράστης της δολοφονίας του 51χρονου κοινοτάρχη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakokairia 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Συναγερμός στη Βάρη – Τουλάχιστον τρεις εγκλωβισμένοι

tram vroxi
ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά το Μετρό και το Τραμ – Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

trump davos 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Επ’ αόριστον» η συμφωνία για τη Γροιλανδία – «Όλοι είναι ευχαριστημένοι» -Ανακάλεσε τους δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες

ethniko polo andrwn
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Αήττητη και με το απόλυτο βαθμών η εθνική στα ημιτελικά, 18-9 τη Ρουμανία και… τώρα Ουγγαρία

davos ekkenosi 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Νταβός: Εκκενώνεται το συνεδριακό κέντρο – Αναφορές για «οσμή που προκαλεί βήχα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 23:31
kakokairia 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Συναγερμός στη Βάρη – Τουλάχιστον τρεις εγκλωβισμένοι

tram vroxi
ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά το Μετρό και το Τραμ – Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

trump davos 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Επ’ αόριστον» η συμφωνία για τη Γροιλανδία – «Όλοι είναι ευχαριστημένοι» -Ανακάλεσε τους δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες

1 / 3