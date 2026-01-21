Μια γυναίκα 56 ετών έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα όταν εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα ήταν πεζή και επιχείρησε να περάσει το δρόμο. Παρασύρθηκε όμως από τα ορμητικά νερά και βρέθηκε σφηνωμένη κάτω από το αυτοκίνητο το οποίο επίσης είχε είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο.

Στο σημείο έφτασαν και ασθενοφόρα αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Το περιστατικό έγινε επί της οδού Κυρίλλου Μεθοδίου.

Νωρίτερα, βίντεο από την Άνω Γλυφάδα κατέγραφαν απίστευτες εικόνες της κατάστασης που επικρατεί, με ορμητικά νερά να παρασύρουν αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων, αποκαλύπτοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται η κατάσταση στον δρόμο να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στο οδόστρωμα υπάρχουν και φερτά υλικά.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν την Αττική.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι εικόνες είναι πρωτοφανείς, καθώς από τα μανιασμένα νερά παρασύρθηκαν κάδοι, αλλά και παρκαρισμένα αυτοκίνητα που άρχισαν να κινούνται ανεξέλεγκτα.

Όσο περνάει μάλιστα η ώρα, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, καθώς αυξάνεται ο όγκος του νερού.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή έχει πέσει βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στην ευρύτερη περιοχή έχουν πέσει σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής από τα μεσάνυχτα έως τις 19:30.

