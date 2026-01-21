Βρέχει ασταμάτητα στην Αττική, φούσκωσαν Ιλισσός και Κηφισός – Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία, πού εντοπίζονται τα προβλήματα

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί της Τετάρτης τη χώρα. H βροχή επιμένει σε όλη την Αττική, όπου νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112, το οποίο ζητούσε από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ αρκετές είναι οι περιοχές που έχουμε έντονη χιονόπτωση όπως στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. Σημαντικά προβλήματα δημιουργούν σε αρκετές περιοχές τα έντονα καιρικά φαινόμενα και ειδικότερα οι θυελλώδεις άνεμοι.

Υπενθυμίζεται πως η Αττική όπως και οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό» (red code) έως και την Πέμπτη. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στην Αττική, την Εύβοια και τη Βοιωτία λόγω της κακοκαιρίας. Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω των έντονων φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Αττική. Χθες εστάλησαν 112 και σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Κορινθία. «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το μεσημέρι της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες», ανέφερε το μήνυμα.

Επίσης, με μήνυμα από το 112 οι πολίτες ενημερώθηκαν ότι λόγω θυελλωδών ανέμων και για λόγους ασφάλειας, η σημερινή εφημερία επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίο) δεν θα πραγματοποιηθεί στο Ρίο. Η εφημερία θα διενεργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» έως τις 15:00 το μεσημέρι και μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Δεμένα είναι και τα πλοία στα λιμάνια.

Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν τις απογευματινές ώρες και προς το βράδυ.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Σημειώνεται ότι μετά τις 14:30 διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό ημέρου Πεύκου Θέση Βάρδας από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στα Σπάτα λόγω βροχής, ενώ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου «φούσκωσε» το ρέμα της Πικροδάφνης, γεγονός που υποχρέωσε τις αρχές να διατάξουν την εκκένωση τριών κατοικιών, οι οποίες είχαν υποστεί ζημιές κατά την προηγούμενη νεροποντή στην περιοχή.

Μετά τις 15:30 υπερχείλισε και ο υπόνομος στη Λεωφόρο Ποσειδώνος με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα των οχημάτων.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν σαν αποτέλεσμα να σημειωθεί καθίζηση του οδοστρώματος και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Σχολεία και πανεπιστήμια στην Αττική είναι κλειστά ενώ υπάρχει σύσταση για τηλεργασία σε δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους.

Την ίδια ώρα, τα βλέμματα στρέφονται και στους ποταμούς της πόλης, η στάθμη των οποίων αυξάνεται ώρα με την ώρα. Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (21/1) ο Κηφισός ξεκίνησε να μαζεύει νερό, με τη στάθμη του να ανεβαίνει αρκετά -ειδικά στο ύψος του Ρέντη- μετά το τελευταίο κύμα βροχής, που ξέσπασε λίγο μετά 13:30. Την ίδια ώρα, και ο Ιλισός, ο οποίος διασχίζει την Αθήνα από τα βόρεια προς τα νότια, δείχνει να έχει αρχίσει να φουσκώνει, με κατοίκους και αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι ριπές των ανέμων έσπασαν ρεκόρ

Όπως, επισήμανε η μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου οι ριπές των ανέμων σπάσανε ρεκόρ, ειδικά σε περιοχές όπως η Πάτρα που οι ριπές προσέγγισαν 130 χιλιόμετρα την ώρα στιγμιαία. Επίσης 150 χιλιόμετρα την ώρα στιγμιαία ριπή σημειώθηκε στην Πεντέλη.

Όσο περνούν οι ώρες τα 9 – 10 μποφόρ μέσος άνεμος θα περιορίζονται κυρίως μέσα στο Αιγαίο, πράγμα που σημαίνει ότι στην Αχαΐα θα πάρουν μια μικρή ανάσα στο θέμα των ανέμων.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις βροχές τις επόμενες ώρες θα έχουμε μεγάλες ποσότητες και στην Αττική, την Εύβοια και σιγά σιγά μέσα στην ημέρα θα βγουν και στο Αιγαίο.

Όπως σημείωσε η Νικολέτα Ζιακοπούλου, τα χιόνια είναι πυκνά και όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία με τον Νοτιά θα περιορίζονται σε πιο ορεινές περιοχές και κυρίως προς το βράδυ, ιδιαίτερα σε περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα.

Από αύριο Πέμπτη ουσιαστικά τα πιο έντονα φαινόμενα θα τα έχουμε μέσα στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου οι άνεμοι εκεί θα αναμένονται έως και 10 μποφόρ, με κύματα θύελλας.

Από την Παρασκευή θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, καθώς αναμένεται πιο ήπιος καιρός, όπως και το Σάββατο.

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Τετάρτης καθώς και το συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.

Χάρτης 1: Προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης 21/01 για το τρίωρο 17:00 – 20:00.

Χάρτης 2: Προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης 21/01 για το τρίωρο 20:00 – 23:00.

Χάρτης 3: Εκτιμώμενο συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.

Προβλήματα από τους ισχυρούς ανέμους στην Κρήτη

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν από τα ξημερώματα στην Κρήτη, έχουν προκαλέσει προβλήματα σε διάφορες περιοχές του νησιού, ενώ λόγω αυτών τέθηκε σε ισχύ και απαγορευτικό απόπλου των πλοίων. Σε τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις έχει κληθεί η πυροσβεστική υπηρεσία για την απομάκρυνση τμημάτων δέντρων που κόπηκαν στα δύο. Στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου μάλιστα, χρειάστηκε να περιοριστούν οι μετακινήσεις οχημάτων σε δρόμους στους οποίους είχαν πέσει μεγάλα κομμάτια δέντρων. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις προκλήθηκαν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Τέτοιες περιπτώσεις υπήρξαν στον Δήμο Βιάννου, που επί ώρες, σε κάποιες περιοχές, δεν υπήρχε ρεύμα, όπως και σε χωριά του Δήμου Φαιστού. Στο Ηράκλειο, από τους ισχυρούς ανέμους υποχώρησε κομμάτι τσιμέντου, από τη γέφυρα πάνω από το πάρκο Ερυθραίας, που έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Προβλήματα λόγω των θυελλωδών ανέμων εντοπίζονται και σε θερμοκήπια του Δήμου Ιεράπετρας.

Πάτρα: Τα 127 χλμ έφτασαν οι ριπές του ανέμου – «Ξηλώθηκε» μπαλκόνι

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν οι ισχυροί άνεμοι που “σφυροκοπούν” την πόλη προκάλεσαν ζημιές σε μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Γοργοποτάμου.

Το μεγαλύτερο τμήμα από τα κάγκελα του μπαλκονιού αποκολλήθηκε, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους περαστικούς και τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι περιοχές της Πάτρας βρίσκονται για ακόμη μία φορά στην κορυφή του πίνακα του meteo με τις μέγιστες ριπές ανέμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo για σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026:

Η υψηλότερη καταγραφή ήταν στην Πάτρα, στην περιοχή Ρωμανός με 127 km/h.

Δεμένα στα λιμάνια Ζακύνθου και Κεφαλονιάς τα πλοία

Δεμενα στα λιμάνια Ζακύνθου και Κεφαλονιά είναι τα πλοία που εκτελούν τα δρομολόγια προς την Κυλλήνη εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και φθάνουν τα 9 μποφόρ.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Βάρκες βούλιαξαν στην Ναυπακτία

Σοβαρά προβλήματα σε δρόμους, υποδομές και μετακινήσεις προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν τη Ναυπακτία , προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και περιορισμούς στις μετακινήσεις.

Χαρακτηριστικό της δύναμης των ανέμων είναι τα ξεριζωμένα δέντρα, οι βυθισμένες βάρκες και οι ζημιές που έγιναν σε σχολεία και σε διάφορα σημεία οικισμών. Στη Γαβρολίμνη οι άνεμοι κατέστρεψαν φράκτη παιδικής χαράς, ενώ τεράστιο πεύκο ξεριζώθηκε κλείνοντας τον δρόμο του χωριού.

Όπως αναφέρει το nafpaktianews.gr, στο Κρυονέρι Ναυπακτίας, οι θυελλώδεις άνεμοι βύθισαν βάρκες, ενώ προκάλεσαν την αποκόλληση στεγάστρου και την κατάρρευση του πύργου ναυαγοσώστη. Παράλληλα, αναφέρθηκαν πτώσεις δέντρων στο Αντίρριο, με κλείσιμο δρόμων και άμεση κινητοποίηση συνεργείων για την απομάκρυνσή τους. Στο Ευηνοχώρι, οι άνεμοι ξήλωσαν κεραμίδια από τη σκεπή του δημοτικού σχολείου.

Ζημιά σε σχολική υποδομή καταγράφηκε στη Ναύπακτο, καθώς καμινάδα του συστήματος θέρμανσης (καλοριφέρ) έπεσε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.

Η διεύθυνση του σχολείου αντέδρασε άμεσα, ενημερώνοντας τον Δήμο Ναυπακτίας, ο οποίος κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση. Εξειδικευμένος τεχνικός βρέθηκε στο σημείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια του χώρου και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα τα σχολεία του δήμου δεν λειτουργούν, κατόπιν απόφασης του δημάρχου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που πλήττουν τη Ναυπακτία.

Όπως δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ντίνος Τσουκαλάς, το περιστατικό αυτό είναι μέχρι στιγμής το μοναδικό που έχει καταγραφεί σε σχολική μονάδα από την κακοκαιρία, χωρίς να έχουν αναφερθεί-ωστόσο-άλλες ζημιές στις υπόλοιπες σχολικές υποδομές της Ναυπακτίας.

Λόγω των καιρικών συνθηκών είχαν επιβληθεί κυκλοφοριακοί περιορισμοί στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, οι οποίοι ήρθησαν στις 12:25, με την κυκλοφορία όλων των οχημάτων να διεξάγεται πλέον κανονικά και χωρίς περιορισμούς. Η Διοίκηση της Γέφυρας ευχαρίστησε το προσωπικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας.

Έντονη χιονόπτωση σημειώθηκε στην Ορεινή Ναυπακτία, με τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να πραγματοποιούν συνεχείς παρεμβάσεις για να παραμείνει ανοικτό το οδικό δίκτυο. Οι αντιολισθητικές αλυσίδες κρίνονται απαραίτητες, ενώ συνιστάται αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές όπως η Δημοτική Ενότητα Χάλκειας, το Ευηνοχώρι, χωριά της Μακρύνειας, της Λυγιάς Ναυπάκτου και της Μαραθιάς Δωρίδας. Στο Αντίρριο, κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ έβγαζε σπινθήρες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Καρδίτσα: Έντονη χιονόπτωση στα ορεινά του νομού– Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Ελεγχόμενη είναι η κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας από την έντονη χιονόπτωση που συνεχίζεται, τονίζει στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος. Ο ίδιος αναφέρει επίσης πως 35 μηχανήματα της περιφερειακής Αρχής επιχειρούν από την αρχή εκδήλωσης του φαινομένου.

Η χιονόπτωση είναι έντονη και διαρκής στα ορεινά του νομού, ενώ στους αυχένες Αγίου Νικολάου και Τυμπάνου το χιόνι ξεπέρασε το ένα μέτρο.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γίνεται γνωστό ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, λόγω των καιρικών φαινομένων από την 14:45′ ώρα σήμερα (21-01-2026) και μέχρι την ύφεση αυτών, απαγορεύθηκε προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65) από τη Χ/Θ 72,346 (Α/Κ Σοφάδων) έως και την Χ/Θ 46,900.

Σημειώνεται ότι για όλο το οδικό δίκτυο του νομού Καρδίτσας, είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε στάβλο

Σοβαρές καταστροφές άφησε στο πέρασμά του ανεμοστρόβιλος που έπληξε την περιοχή του Σκλίβα, στην ορεινή ζώνη του Δήμου Ήλιδας, χτες, Τρίτη.

Η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια, ώστε να μετακινήσει και τελικά να διαλύσει ολοσχερώς έναν ολόκληρο στάβλο περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένο από σίδηρο και ξύλα.

Ο στάβλος ανήκε στον πρόεδρο της Κοινότητας Σκλίβα, Νίκο Καραβέλα, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωσης, καθώς στο εσωτερικό του χώρου υπήρχαν περίπου 60 ζώα και ζωοτροφές. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν κάποια από τα ζώα έχουν καταφέρει να διαφύγουν ή αν βρίσκονται εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια. «Δεν ξέρω που να ψάξω. Σίγουρα κάποια από τα ζώα μου τρόμαξαν από τον χαλασμό που έγινε και έχουν διαφύγει. Αλλά δεν τα βρίσκω πουθενά» ανέφερε μιλώντας στο ilialive.gr.

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στη Γαύδο η ένταση των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Η πρωτοφανής δύναμη των κυμάτων στο λιμάνι της Γαύδου έχει αποτυπωθεί και σε εικόνες.

Τα κύματα «σηκώνουν» ιστιοπλοϊκό μήκους περίπου 15 μέτρων, το οποίο βρίσκεται δεμένο σε τάκους στην προβλήτα, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου και τον κίνδυνο για τα ελλιμενισμένα σκάφη. Η δύναμη του αέρα ήταν τόσο μεγάλη ώστε τέθηκε σε κίνδυνο ακόμη και το πλήρωμα της Frontex.

Όπως ανέφερε το ERTnews, ορμητικά κύματα παρέσυραν βάρκα, η οποία σταμάτησε μόλις ένα μέτρο από την πόρτα ενός από τα σπιτάκια όπου διαμένουν μετανάστες, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

«Είναι δύσκολες ώρες ακόμα και για το σκάφος της FronteΧ, για τους 30 επίσης μετανάστες που από το περασμένο Σάββατο βρίσκονται στη Γαύδο και διαβιούν σε ένα σπιτάκι με δύο δωμάτια. Ευτυχώς έχει βρεθεί ένας κάτοικος που τους μαγειρεύει όσπρια και μακαρόνια, αλλά οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες», είπε η δήμαρχος. Στο νησί κατοικούν αυτή την περίοδο 60 κάτοικοι, ενώ οι υπηρετούντες σε λιμενικό, αστυνομία και δύναμη Frontex είναι περίπου, όπως ανέφερε η κ. Στεφανάκη, στα 25 άτομα.

Προβλήματα από τους ανέμους σε Κέρκυρα

Προβλήματα από την κακοκαιρία αντιμετωπίζει και η Κέρκυρα καθώς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων ξεκόλλησαν κεραίες που βρίσκονται σε ταράτσα πολυκατοικίας στην Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με το corfutvnews δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Χανιά: Μετακινήθηκε κολόνα ηλεκτρισμού

Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι το πρωί της Τετάρτης στα Χανιά, καθώς σημειώθηκε μετακίνηση στύλου ηλεκτρισμού στη συνοικία Κουμπελή, σύμφωνα με το cretalive.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο προχωρά στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και ασφαλή σταθεροποίηση του στύλου, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων.

Τέλος, στην Ιεράπετρα οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν νάιλον, έσπασαν μεταλλικές κατασκευές και προκάλεσαν σοβαρές φθορές σε θερμοκήπια.

Εντυπωσιακές εικόνες από τα χιόνια

Στα λευκά έχουν ντυθεί πολλές περιοχές της χώρας, καθώς η κακοκαιρία προκαλεί έντονες χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και προβλήματα στις μετακινήσεις, με τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Από το νωρίς το πρωί της Τετάρτης 21/1 πυκνό χιόνι πέφτει, σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας (Γρεβενά, Γιαννιτσά, Βασιλίτσα), της Ηπείρου (Μέτσοβο, Βωβούσα Ιωαννίνων), της Θεσσαλίας (Πεζούλα Καρδίτσας, Βαμβακού Φαρσάλων, Καλαμπάκα), της Στερεάς Ελλάδας (Μαυρολιθάρι Φωκίδας, Υπάτη Φθιώτιδας, Αμφίκλεια, Παλαιοχώρι Φθιώτιδας) και της Πελοποννήσου (Μεσορρούγι Αχαΐας) και της Αττικής (Πάρνηθα, Πεντελικό Όρος).

Θεσσαλονίκη: Χιόνια, βροχές και σχολεία ανοιχτά

Το πρώτο χιόνι στα αστικά κέντρα της Θεσσαλονίκης δεν προκαλεί για την ώρα προβλήματα. Εκχιονιστικά έσπευσαν στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, ενώ τα σχολεία έκλεισαν μόνο στο Δήμο Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου.

Τρίκαλα: Έντονη χιονόπτωση στον Δήμο Μετεώρων

Συνεχίζεται η έντονη χιονόπτωση στον Δήμο Μετεώρων, τόσο στα πεδινά όσο και στα ορεινά, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις κυρίως στο ορεινό οδικό δίκτυο του δήμου. Περισσότερα από 40 μηχανήματα της δημοτικής αρχής επιχειρούν για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι στην Καλαμπάκα και τα χωριά του δήμου, καθώς το ύψος του χιονιού σε ορισμένες περιοχές ξεπέρασε τα 40 εκατοστά.

Ο δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος, με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζει πως μέχρι τώρα η κατάσταση είναι αντιμετωπίσημη, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου είχαν προετοιμαστεί έγκαιρα για αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Προβλήματα με την ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν περισσότερα από 10 χωριά, ωστόσο δεν υπάρχουν προβλήματα προσβασιμότητας, τονίζει επίσης ο ίδιος, ενώ με απόφασή του έχουν κλείσει για σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες. «Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που υπάρχουν. Οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όσο διαρκεί το φαινόμενο», καταλήγει ο κ. Αβραμόπουλος.

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην Εγνατία

Από τις 3 τα ξημερώματα χιονίζει σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα αλλά και εντός των πόλεων, χωρίς ωστόσο να έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και την καθημερινότητα των πολιτών.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργου Αμανατίδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά σε ολόκληρη την Περιφέρεια. Σε τμήματα της Εγνατίας Οδού και στους κάθετους άξονές της ισχύει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων, ενώ σε μεγάλο μέρος του εθνικού, επαρχιακού και ορεινού οδικού δικτύου η κυκλοφορία διεξάγεται αποκλειστικά με αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά.

Τους 10 πόντους ξεπέρασε το χιόνι στην πόλη της Φλώρινας. Η χρήση χειμερικών ελαστικών είναι απαραίτητη. Χιονίζει από τη νύχτα και στη Νάουσα Ημαθίας.

Χιονισμένο σκηνικό και στα Τρίκαλα Κορινθίας.

Θυελλώδεις άνεμοι 10 Μποφόρ στη δυτική Ελλάδα

Με ριπές 130 χιλιομέτρων την ώρα η Πάτρα μετρά καταστροφές. Η γέφυρα Ρίο – Αντίρριο παραμένει κλειστή με αποτέλεσμα πολλές νταλίκες να είναι ακινητοποιημένες.

Νταλίκα αναποδογύρισε στον κόμβο της Εγλυκάδας ενώ κατέρρευσε βιτρίνα 25 μέτρων επί της οδού Κανελλοπούλου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί από χθες 75 κλήσεις για πτώσεις δένδρων και αντικειμένων για ζημιές σε αυτοκίνητα. Κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Δυτική Ελλάδα και χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η αναστολή της λειτουργίας και του Πανεπιστημίου στην Πάτρα, στο τμήμα της Πάτρας, στο Κουκούλι, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο.

Το έστρωσε στον Δομοκό

Από τη μία τα ξημερώματα ξεκίνησε η επέλαση του χιονιά στο οροπέδιο Δομοκού… Ειδικότερα το χιόνι στρώθηκε από άκρη σε άκρη σε όλο το Δήμο της Βόρειας Φθιώτιδας, με τα ιδιωτικά συνεργεία και τα συνεργεία της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Δομοκού να επιχειρούν όλο το βράδυ και με το πρώτο φως της ημέρας να ενεργούν και πάλι ώστε να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί.

Από τις 02:40′ στον Ε65 υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους βαρεώς οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Καθαρά χειμωνιάτικο είναι το τοπίο στο Δήμο Μακρακώμης. Στα ορεινά χωριά από τον Τυμφρηστό μέχρι τα Βαρδούσια και τη Σαράνταινα, το χιόνι ξεπέρασε τους 40 πόντους, με τα εκχιονιστικά να ενεργούν αδιάλειπτα από τα μεσάνυχτα ώστε να έχουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

Σφοδρή είναι η χιονόπτωση και στο Καρπενήσι που σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου τα αυτοκίνητα χρειάζονται αλυσίδες για να κινηθούν.

Στα λευκά έχουν ντυθεί και τα Τρίκαλα Κορινθίας που από τα ξημερώματα τα χιόνια έχουν μετατρέψει την περιοχή σε ένα λευκό τοπίο.

Εκπληκτικές εικόνες χαρίζει το χιονισμένο τοπίο στον Κίσσαβο, με τα ορεινά του Δήμου Αγιάς να έχουν πλέον μαγευτική όψη…

Κολυδάς για καιρό: Ανά 6ωρα η κακοκαιρία στην Αττική

Νεότερα προγνωστικά δεδομένα για την εξέλιξη της κακοκαιρίας έδωσε στην ιστοσελίδα του και ο Θοδωρής Κολυδάς. Όπως αναφέρει, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι τα φαινόμενα δεν θα είναι απαραίτητα ακραία σε ένταση, αλλά θα έχουν διάρκεια και επιμονή.

Αυτό σημαίνει ότι οι βροχές, ακόμη και αν είναι κατά διαστήματα μέτριες, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα λόγω της πολύωρης εκδήλωσής τους, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές όπως η Αττική.

Για τον λόγο αυτό, η προσοχή στρέφεται περισσότερο στο πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία και λιγότερο στο πόσο δυνατή θα είναι σε κάθε φάση της.

Μάλιστα ο γνωστός μετεωρολόγος δίνει αναλυτική πρόγνωση για την εξέλιξη της κακοκαιρίας ανά 6ωρο στην Αττική.

Αναλυτικά η πρόγνωση Κολυδά για την εξέλιξη της κακοκαιρίας

«Με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου, εξετάσαμε αναλυτικά την εξέλιξη της κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα, χωρίζοντας το επεισόδιο σε τέσσερα διαδοχικά εξάωρα.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει μια πιο ρεαλιστική αποτίμηση της χρονικής κατανομής των φαινομένων και αποφεύγει τις απλουστεύσεις που συχνά οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει μια πιο ρεαλιστική αποτίμηση της χρονικής κατανομής των φαινομένων και αποφεύγει τις απλουστεύσεις που συχνά οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Σημειώνεται ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο διαφοροποιείται σε σχέση με το GFS και το ICON κυρίως ως προς τα εκτιμώμενα ύψη βροχής. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, το ευρωπαϊκό παρουσιάζει πιο αξιόπιστη και σταθερή συμπεριφορά, ενώ τα νεότερα τρεξίματά του συγκλίνουν σε ελαφρώς αυξημένα 24ωρα αθροίσματα υετού σε σχέση με τις πρωινές προγνώσεις, χωρίς να αλλάζουν τη συνολική εικόνα της κακοκαιρίας.



Γιατί τα μοντέλα διαφέρουν ακόμη και «την τελευταία στιγμή»

Η εικόνα που προκύπτει από τα τρία μοντέλα — — δείχνει ότι ακόμη και λίγες ώρες πριν από το επεισόδιο, οι διαφορές στα 24ωρα ύψη υετού παραμένουν σημαντικές (40.4 , 59.7 και 84.8 mm.

Αυτό δεν είναι ένδειξη «αστοχίας», αλλά αποτέλεσμα της φύσης του φαινομένου: ένα δυναμικό, ασύμμετρο σύστημα, με υετό που εξαρτάται έντονα από τη μικροκλίμακα, τη σύγκλιση χαμηλών ρευμάτων και τη χρονική επιμονή των ζωνών βροχής.

Το ευρωπαϊκό μοντέλο είναι συντηρητικό, αλλά σταθερό

Το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF εμφανίζεται πιο συγκρατημένο στα ύψη βροχής, με τιμές γύρω στα 40–60 mm για την Αττική. Το πλεονέκτημά του δεν είναι η «ένταση», αλλά η χρονική συνοχή : από τρέξιμο σε τρέξιμο δεν παρουσιάζει απότομες διακυμάνσεις και αποτυπώνει καλύτερα τη διάρκεια του υετού. Αυτή η συμπεριφορά το καθιστά συχνά πιο αξιόπιστο σε επεισόδια παρατεταμένης βροχής, χωρίς έντονη καταιγιδογενή δομή.

Το μοντέλο ICON υπερβάλλει στην ποσότητα, όχι απαραίτητα άδικα

Το ICON δίνει σαφώς υψηλότερα αθροίσματα, με τοπικές τιμές που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα 80 mm. Συχνά κατηγορείται για «υπερβολή», όμως σε τέτοιες περιπτώσεις λειτουργεί ως προειδοποιητικό σήμα: αναγνωρίζει καλύτερα τη δυναμική ανατροφοδότηση και τη δυνατότητα τοπικών ραγδαιοτήτων.

Δεν σημαίνει ότι θα επαληθευτεί πλήρως, αλλά ότι το ταβάνι του κινδύνου είναι υψηλότερο από αυτό που δείχνουν τα πιο συντηρητικά σενάρια.

Το μοντέλο GFS είναι ευαίσθητο στη γεωμετρία

Το GFS κινείται ανάμεσα στα δύο, με τιμές που άλλοτε πλησιάζουν το ECMWF και άλλοτε το ICON, εμφανίζοντας όμως έντονη χωρική ανομοιογένεια.

Αυτό δείχνει αυξημένη ευαισθησία στη γεωμετρία των ζωνών σύγκλισης και στο ανάγλυφο, κάτι που μπορεί να είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, ανάλογα με το αν η πραγματική εξέλιξη «κουμπώσει» πάνω στις λεπτομέρειες που προσομοιώνει.

Οι τρεις παράγοντες που καθορίζουν την επικινδυνότητα των καιρικών φαινομένων στην Αθήνα

Το κρίσιμο φίλτρο είναι το αστικό περιβάλλον και εδώ βρίσκεται η ουσία της αξιολόγησης. Σε ένα αστικό περιβάλλον όπως η Αθήνα, η επικινδυνότητα δεν κρίνεται μόνο από το απόλυτο ύψος βροχής, αλλά από τη διάρκεια, τη χρονική συγκέντρωση, την προηγηθείσα βροχή, και τη μειωμένη απορροφητικότητα του εδάφους.

Υπό αυτό το πρίσμα, ακόμη και 60–80 mm σε 24 ώρες δεν συνιστούν “ακραίο” μετεωρολογικό γεγονός, αλλά μπορούν να αποτελέσουν λειτουργικά επικίνδυνη κατάσταση για μια πόλη.

Αυτό μας οδηγεί στη σκέψη ότι μάλλον ήταν σωστή η επιλογή του χειρότερου σεναρίου καθώς οι διαφορές τους παραμένουν μεγάλες μέχρι την τελευταία στιγμή, το αστικό ρίσκο δεν επιτρέπει πολυτέλεια υποεκτίμησης, και το κόστος πρόληψης είναι μικρότερο από το κόστος αιφνιδιασμού.

Η μετεωρολογία εδώ δεν καλείται να προβλέψει ένα ακραίο φαινόμενο, αλλά να διαχειριστεί την αβεβαιότητα. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιλογή του πιο δυσμενούς ρεαλιστικού σεναρίου δεν είναι υπερβολή — είναι ένδειξη ωριμότητας.

Ανάλυση για την Ελλάδα – Αττική με τα δεδομένα του ευρωπαϊκού μοντέλου

Επιλέξαμε να αναλύσουμε τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του ευρωπαϊκού Κέντρου, χωρίζοντας το επεισόδιο σε τέσσερα διαδοχικά εξάωρα.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει μια πιο ρεαλιστική αποτίμηση της χρονικής κατανομής των φαινομένων και αποφεύγει τις απλουστεύσεις που συχνά οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα. Η ΕΜΥ και η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου θα αναλύσει όλα τα δεδομένα συγκρίνοντας ομοιότητες και διαφορές.

Οι 4 ζώνες της κακοκαιρίας στην Αττική

Πρωινή φάση (οργάνωση)

Το σύστημα βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της οργάνωσης. Οι πιο αξιόλογες βροχές εντοπίζονται στα δυτικά και νοτιοδυτικά, στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο, με στρωματομορφικό κυρίως χαρακτήρα. Η κεραυνική δραστηριότητα είναι περιορισμένη και κατά βάση θαλάσσια.

Πρόκειται για τη «χαμηλόφωνη» αρχή, που συχνά περνά απαρατήρητη αλλά θέτει τη βάση για τη συνέχεια.

Στην Αττική, οι βροχές ξεκινούν ασθενείς έως μέτριες, με διακοπές. Το σκηνικό δεν προδιαθέτει για προβλήματα και εύκολα δημιουργείται η αίσθηση ότι η περιοχή βρίσκεται στο περιθώριο της κακοκαιρίας.

Ωστόσο, αυτή η φάση λειτουργεί ως «προθέρμανση» του υδρολογικού συστήματος.

Μεσημέρι (επιτάσχυνση και εξάπλωση)

Εδώ εμφανίζεται καθαρά η ταχύτερη έλευση των βροχών. Η ζώνη υετού εξαπλώνεται γρήγορα προς την κεντρική και ανατολική Ελλάδα, με πιο συνεκτικά και εκτεταμένα φαινόμενα. Παράλληλα, κάνουν την εμφάνισή τους σποραδικοί κεραυνοί ενσωματωμένοι μέσα στη γενικευμένη βροχή.

Είναι το χρονικό σημείο όπου η ανώτερη δυναμική «κουμπώνει» με την υγρασία και αυξάνει τον κίνδυνο τοπικών ραγδαιοτήτων.

Εδώ οι περισσοτερες βροχές στην Αττική έρχονται νωρίτερα και πιο οργανωμένα απ’ ό,τι θα ανέμενε κανείς από την χθεσινή πρωινή εικόνα. Η βροχή γίνεται πιο συνεχής, με τοπικές εντάσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένοι κεραυνοί. Πρόκειται για τη χρονική ζώνη με τον μεγαλύτερο κίνδυνο υποεκτίμησης.

Απόγευμα (ώριμη φάση)

Το σύστημα εμφανίζεται ώριμο και λιγότερο ομοιόμορφο. Οι βροχές παραμένουν εκτεταμένες, αλλά με εναλλαγές έντασης και τοπικές εξάρσεις. Η κεραυνική δραστηριότητα γίνεται πιο αισθητή σε επιλεγμένες περιοχές, κυρίως στα νότια και στα θαλάσσια τμήματα, χωρίς όμως να μετατρέπεται σε γενικευμένη καταιγίδα. Το βάρος μετατοπίζεται στη διάρκεια και στη συσσώρευση υετού. Τα φαινόμενα στην Αττική συνεχίζονται με διακυμάνσεις. Δεν πρόκειται για γενικευμένες καταιγίδες, αλλά για ένα μωσαϊκό βροχής με αιφνίδιες εξάρσεις και πιθανή σποραδική ηλεκτρική δραστηριότητα. Η συσσώρευση υετού αρχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο, ειδικά στο αστικό περιβάλλον.

Νυχτερινή φάση (επιμονή και υπολειμματική αστάθεια)

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαινόμενα δεν «σβήνουν». Ο υετός επιμένει σε αρκετές περιοχές, συχνά με πιο ανοργάνωτο χαρακτήρα, ενώ παραμένει πιθανή η σποραδική ηλεκτρική δραστηριότητα, κυρίως σε θαλάσσιες ζώνες μέσα στο Αιγαίο . Είναι η φάση όπου η κόπωση του συστήματος δεν σημαίνει απουσία κινδύνου, αλλά παρατεταμένη επιβάρυνση. Κατά τη νύχτα, οι βροχές στην Αττική δεν αποχωρούν άμεσα. Παραμένουν κατά διαστήματα, συντηρώντας την επιβάρυνση, ενώ ο κίνδυνος προέρχεται πλέον όχι από την ένταση, αλλά από τη διάρκεια και τη συσσωρευτική δράση. Σε αυτή τη φάση, ακόμη και μέτριες βροχές μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα, ακριβώς επειδή έχουν προηγηθεί πολλές ώρες υετού.

Κλείνουμε υπενθυμίζοντας ότι η ουσία της πρόγνωσης δεν βρίσκεται μόνο στους αριθμούς, αλλά στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα φαινόμενα στον χρόνο και στον χώρο. Η συγκεκριμένη κακοκαιρία δεν χαρακτηρίζεται από ακραίες κορυφώσεις, αλλά από επιμονή, χρονική συσσώρευση και τοπικές εξάρσεις , στοιχεία που συχνά οδηγούν σε υποεκτίμηση του πραγματικού κινδύνου. Τα νεότερα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε αστικές και ευάλωτες περιοχές, καθώς ακόμη και μέτρια ύψη βροχής μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα όταν εκδηλώνονται με διάρκεια . Η συνεχής παρακολούθηση των επικαιροποιημένων προγνώσεων και οι επαληθεύσεις των αριθμητικών μοντέλων παραμένει καθοριστική, όχι για να καλλιεργηθεί ανησυχία, αλλά για να υπάρχει έγκαιρη και ψύχραιμη προσαρμογή στην πραγματική δυναμική του καιρού».

Νέες οδηγίες από την Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία

Εκ νέου συστάσεις απευθύνει στους πολίτες η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

– Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

– Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

– Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

– Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

– Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

– Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

– Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

– Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

– Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

– Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

– Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

– Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

– Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

– Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

– Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

– Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

– Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

– Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

– Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

– Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

– Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

– Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

– Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

– Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα.

– Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους.

– Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν.

– Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

– Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

– Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού).

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

Τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο.

Τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Τους κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr).

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

