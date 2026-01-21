search
ΕΛΛΑΔΑ

21.01.2026 18:12

Νεκρός λιμενικός στην Αρκαδία – Προσπαθούσε να δέσει σκάφος, έπεσε στη θάλασσα και χτύπησε το κεφάλι του στα βράχια

Limeniko

Λιμενικός ανασύρθηκε νεκρός στην περιοχή Παράλιο Άστρος της Αρκαδίας.

Ο λιμενικός βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών, όταν για άγνωστο λόγο βρέθηκε στη θάλασσα μαζί με τη συνάδελφό του. Κατά την πτώση του, χτύπησε το κεφάλι σε βράχια

Λίγο αργότερα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην περιοχή επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι 9-10 μποφώρ.

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Λιμενικού εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος. Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και την προστασία όλων μας, ρισκάροντας τη ζωή τους», έγραψε στο twitter.

