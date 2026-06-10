Φωτιά στη Φθιώτιδα, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 10, 2026

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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