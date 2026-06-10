Φωτιά στη Φθιώτιδα, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας.
Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Διαβάστε επίσης
Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον Ιταλό, βρήκαν κηλίδες αίματος στα ρούχα του – «Τους βρήκα νεκρούς», λέει ο ίδιος
Αίγιο: Αναβλήθηκε για την Πέμπτη η δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα που αναζητούνταν για 27 χρόνια, για έναν φόνο το 1999 στο Σίδνεϊ
Υπόθεση Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι τρεις προσαγωγές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.