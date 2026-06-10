Υπόθεση Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι τρεις προσαγωγές

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι τρεις προσαγωγές που έγιναν το πρωί της Τετάρτης (10/6) σε χωριά της Μεσσαράς για την υπόθεση θανάτου του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ήταν μία επιχείρηση που έγινε στοχευμένα βάσει του προανακριτικού υλικού που έχει συγκεντρωθεί από τα στελέχη της Ασφάλειας Ηρακλείου.

Οι συλλήψεις αφορούν πατέρα και γιο – ο τελευταίος πριν από μία δεκαετία είχε εμπλακεί σε πολύκροτη υπόθεση που είχε σοκάρει το πανελλήνιο – καθώς και τον βοσκό τους. Στους δύο νεαρούς – βάσει της σχηματισθείσας δικογραφίας -φέρεται να αποδίδεται ρόλος φυσικού αυτουργού, αναφορικά με το επίμαχο συμβάν, και στον πατέρα του ενός ρόλος ηθικού αυτουργού. Η υπόθεση πλέον παίρνει το δρόμο της Δικαιοσύνης που καλείται να αξιολογήσει το προανακριτικό υλικό και να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση των τριών κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ στο πλαίσιο της προανάκρισης, έχουν προκύψει ορισμένες καταθέσεις που φέρονται να είναι καταπέλτης για τους συλληφθέντες.

Από τα πρώτα κιόλας 24ωρα μετά τον μυστηριώδη τραυματισμό του 49χρονου, οι οικείοι του άρχισαν να εκφράζουν ολοένα και πιο έντονα την πεποίθηση ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για κακόβουλη ενέργεια. Κινούμενοι προς κάθε κατεύθυνση, ζητούσαν από τις Αρχές να διερευνηθεί σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής πράξης. Την εκδοχή αυτή ήρθε να ενισχύσει και η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για «πιθανή ανθρωποκτονία».

Ωστόσο, παρά τις υποψίες που διατύπωναν συγγενείς και φίλοι του 49χρονου, αλλά και παρά τις ενδείξεις που εξετάζονταν στο πλαίσιο της έρευνας, το μεγάλο βάρος έπεσε αναπόφευκτα στην Ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία κλήθηκε να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν ποινικά την υπόθεση.

Πρόκειται, όπως παραδέχονται όσοι γνωρίζουν την πορεία των ερευνών, για μία ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, καθώς δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες ούτε καταγραφές από κάμερες ασφαλείας που να φωτίζουν τις κρίσιμες στιγμές του περιστατικού. Επιπλέον, σύμφωνα με τους οικείους του, ο ίδιος ο 49χρονος δεν ανέφερε το παραμικρό για όσα προηγήθηκαν του σοβαρού τραυματισμού του, πριν χάσει τις αισθήσεις του.

Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου επικεντρώθηκαν στη συλλογή μαρτυρικών καταθέσεων, στην αξιολόγηση των ιατροδικαστικών και ιατρικών δεδομένων, στην αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν μέσω της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς και στην εξέταση κάθε διαθέσιμου ευρήματος που θα μπορούσε να συμβάλει στην ανασύνθεση των γεγονότων και στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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