Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία: Εκκενώθηκαν προληπτικά σπίτια κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης 

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας.

Στην περιοχή της Πικροδάφνης εκκενώθηκαν τρία σπίτια επί της οδού Βαλτετσίου και επί της οδού Τεπελενίου υπό τον φόβο ότι θα υπερχειλισει το ρέμα.

Οπως φαίνεται στα πλάνα που μετέδωσε η ΕΡΤ το ένα σπίτι βρίσκεται ακριβώς πάνω στο ρέμα, με την αυλή του είχε να πάρει κλίση από τις κακοκαιρίες.

Οι ένοικοι προέβαλαν αντίσταση, αλλά τελικά δέχθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Αττικής, συνιστώντας να αποφεύγονται οι μετακινήσεις.

