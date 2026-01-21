search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

21.01.2026 15:52

Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία: Εκκενώθηκαν προληπτικά σπίτια κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης 

21.01.2026 15:52
Pikrodafni

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας

Στην περιοχή της Πικροδάφνης εκκενώθηκαν τρία σπίτια επί της οδού Βαλτετσίου και επί της οδού Τεπελενίου υπό τον φόβο ότι θα υπερχειλισει το ρέμα.

 Οπως φαίνεται στα πλάνα που μετέδωσε η ΕΡΤ το ένα σπίτι βρίσκεται ακριβώς πάνω στο ρέμα, με την αυλή του είχε να πάρει κλίση από τις κακοκαιρίες. 

Οι ένοικοι προέβαλαν αντίσταση, αλλά τελικά δέχθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους. 

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Αττικής, συνιστώντας να αποφεύγονται οι μετακινήσεις. 

tileorasi
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega την Τρίτη (20/1) χάρη και στο ματς Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν – Νέο χαμηλό για την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

razzies_2101_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Χρυσά Βατόμουρα 2026: Αυτές είναι οι μεγαλύτερες αποτυχίες του Χόλιγουντ – Από τη «Χιονάτη» μέχρι τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο (video)

xania-45xronos-1-2
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche για το τροχαίο με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή – «Κατέστησε το όχημά του θανατηφόρο όπλο»

chery-automobile_2101_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Chery: Η κινεζική μάρκα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σε εξαγωγές για 23η χρονιά

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Όχι» στη Διακομματική Μητσοτάκη, διάλογος ουσίας για μια Εθνική Επιτροπή Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
