Προβλήματα από την κακοκαιρία σε Γαύδο, Πάτρα, Κέρκυρα, Χανιά και Ιεράπετρα – Στα λευκά πολλές περιοχές (videos/photos)

Σημαντικά προβλήματα έχουν αρχίσει να δημιουργούν σε αρκετές περιοχές τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα και ειδικότερα οι θυελλώδεις άνεμοι.

Υπενθυμίζεται ότι μηνύματα του «112» για περιορισμό των μετακινήσεων έχουν σταλθεί σε Αττική, Εύβοια και Βοιωτία.

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στη Γαύδο η ένταση των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Η πρωτοφανής δύναμη των κυμάτων στο λιμάνι της Γαύδου έχει αποτυπωθεί και σε εικόνες.

Τα κύματα «σηκώνουν» ιστιοπλοϊκό μήκους περίπου 15 μέτρων, το οποίο βρίσκεται δεμένο σε τάκους στην προβλήτα, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου και τον κίνδυνο για τα ελλιμενισμένα σκάφη. Η δύναμη του αέρα ήταν τόσο μεγάλη ώστε τέθηκε σε κίνδυνο ακόμη και το πλήρωμα της Frontex.

Όπως ανέφερε το ERTnews, ορμητικά κύματα παρέσυραν βάρκα, η οποία σταμάτησε μόλις ένα μέτρο από την πόρτα ενός από τα σπιτάκια όπου διαμένουν μετανάστες, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

«Είναι δύσκολες ώρες ακόμα και για το σκάφος της FronteΧ, για τους 30 επίσης μετανάστες που από το περασμένο Σάββατο βρίσκονται στη Γαύδο και διαβιούν σε ένα σπιτάκι με δύο δωμάτια. Ευτυχώς έχει βρεθεί ένας κάτοικος που τους μαγειρεύει όσπρια και μακαρόνια, αλλά οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες», είπε η δήμαρχος. Στο νησί κατοικούν αυτή την περίοδο 60 κάτοικοι, ενώ οι υπηρετούντες σε λιμενικό, αστυνομία και δύναμη Frontex είναι περίπου, όπως ανέφερε η κ. Στεφανάκη, στα 25 άτομα.

Προβλήματα από τους ανέμους σε Πάτρα και Κέρκυρα

Στην Πάτρα, οι θυελλώδεις άνεμοι στην Πάτρα κρατούν «δεμένα» τα πλοία στο πορθμείο του Ρίου, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων.

Οι ισχυροί άνεμοι με ριπές που ξεπερνούν τα 100χλμ/ώρα ξερίζωσαν δέντρο το οποίο έπεσε στη συνέχεια σε σταθμευμένο όχημα στην Πάτρα. Σύμφωνα με το tempo24 από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές έσπευσαν στη διασταύρωση των οδών Ηπείρου και Μαυροκορδάτου για να απομακρύνουν τέντα που ξηλώθηκε.

Προβλήματα από την κακοκαιρία αντιμετωπίζει και η Κέρκυρα καθώς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων ξεκόλλησαν κεραίες που βρίσκονται σε ταράτσα πολυκατοικίας στην Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με το corfutvnews δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Χανιά: Μετακινήθηκε κολόνα ηλεκτρισμού

Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι το πρωί της Τετάρτης στα Χανιά, καθώς σημειώθηκε μετακίνηση στύλου ηλεκτρισμού στη συνοικία Κουμπελή, σύμφωνα με το cretalive.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο προχωρά στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και ασφαλή σταθεροποίηση του στύλου, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων.

Τέλος, στην Ιεράπετρα οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν νάιλον, έσπασαν μεταλλικές κατασκευές και προκάλεσαν σοβαρές φθορές σε θερμοκήπια.

Photo Credits: @Facebook / Leonidas Koudoumogianakis

Εντυπωσιακές εικόνες από τα χιόνια

Στα λευκά έχουν ντυθεί πολλές περιοχές της χώρας, καθώς η κακοκαιρία προκαλεί έντονες χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και προβλήματα στις μετακινήσεις, με τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Από το νωρίς το πρωί της Τετάρτης 21/1 πυκνό χιόνι πέφτει, σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας (Γρεβενά, Γιαννιτσά, Βασιλίτσα), της Ηπείρου (Μέτσοβο, Βωβούσα Ιωαννίνων), της Θεσσαλίας (Πεζούλα Καρδίτσας, Βαμβακού Φαρσάλων, Καλαμπάκα), της Στερεάς Ελλάδας (Μαυρολιθάρι Φωκίδας, Υπάτη Φθιώτιδας, Αμφίκλεια, Παλαιοχώρι Φθιώτιδας) και της Πελοποννήσου (Μεσορρούγι Αχαΐας) και της Αττικής (Πάρνηθα, Πεντελικό Όρος).

Θεσσαλονίκη: Χιόνια, βροχές και σχολεία ανοιχτά

Το πρώτο χιόνι στα αστικά κέντρα της Θεσσαλονίκης δεν προκαλεί για την ώρα προβλήματα. Εκχιονιστικά έσπευσαν στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, ενώ τα σχολεία έκλεισαν μόνο στο Δήμο Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου.

Τρίκαλα: Έντονη χιονόπτωση στον Δήμο Μετεώρων

Συνεχίζεται η έντονη χιονόπτωση στον Δήμο Μετεώρων, τόσο στα πεδινά όσο και στα ορεινά, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις κυρίως στο ορεινό οδικό δίκτυο του δήμου. Περισσότερα από 40 μηχανήματα της δημοτικής αρχής επιχειρούν για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι στην Καλαμπάκα και τα χωριά του δήμου, καθώς το ύψος του χιονιού σε ορισμένες περιοχές ξεπέρασε τα 40 εκατοστά.

Ο δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος, με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζει πως μέχρι τώρα η κατάσταση είναι αντιμετωπίσημη, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου είχαν προετοιμαστεί έγκαιρα για αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Προβλήματα με την ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν περισσότερα από 10 χωριά, ωστόσο δεν υπάρχουν προβλήματα προσβασιμότητας, τονίζει επίσης ο ίδιος, ενώ με απόφασή του έχουν κλείσει για σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες. «Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που υπάρχουν. Οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όσο διαρκεί το φαινόμενο», καταλήγει ο κ. Αβραμόπουλος.

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην Εγνατία

Από τις 3 τα ξημερώματα χιονίζει σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα αλλά και εντός των πόλεων, χωρίς ωστόσο να έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και την καθημερινότητα των πολιτών.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργου Αμανατίδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά σε ολόκληρη την Περιφέρεια. Σε τμήματα της Εγνατίας Οδού και στους κάθετους άξονές της ισχύει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων, ενώ σε μεγάλο μέρος του εθνικού, επαρχιακού και ορεινού οδικού δικτύου η κυκλοφορία διεξάγεται αποκλειστικά με αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά.

Τους 10 πόντους ξεπέρασε το χιόνι στην πόλη της Φλώρινας. Η χρήση χειμερικών ελαστικών είναι απαραίτητη. Χιονίζει από τη νύχτα και στη Νάουσα Ημαθίας.

Χιονισμένο σκηνικό και στα Τρίκαλα Κορινθίας.

Θυελλώδεις άνεμοι 10 Μποφόρ στη δυτική Ελλάδα

Με ριπές 130 χιλιομέτρων την ώρα η Πάτρα μετρά καταστροφές. Η γέφυρα Ρίο – Αντίρριο παραμένει κλειστή με αποτέλεσμα πολλές νταλίκες να είναι ακινητοποιημένες.

Νταλίκα αναποδογύρισε στον κόμβο της Εγλυκάδας ενώ κατέρρευσε βιτρίνα 25 μέτρων επί της οδού Κανελλοπούλου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί από χθες 75 κλήσεις για πτώσεις δένδρων και αντικειμένων για ζημιές σε αυτοκίνητα. Κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Δυτική Ελλάδα και χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η αναστολή της λειτουργίας και του Πανεπιστημίου στην Πάτρα, στο τμήμα της Πάτρας, στο Κουκούλι, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο.

Το έστρωσε στον Δομοκό

Από τη μία τα ξημερώματα ξεκίνησε η επέλαση του χιονιά στο οροπέδιο Δομοκού… Ειδικότερα το χιόνι στρώθηκε από άκρη σε άκρη σε όλο το Δήμο της Βόρειας Φθιώτιδας, με τα ιδιωτικά συνεργεία και τα συνεργεία της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Δομοκού να επιχειρούν όλο το βράδυ και με το πρώτο φως της ημέρας να ενεργούν και πάλι ώστε να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί.

Από τις 02:40′ στον Ε65 υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους βαρεώς οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Καθαρά χειμωνιάτικο είναι το τοπίο στο Δήμο Μακρακώμης. Στα ορεινά χωριά από τον Τυμφρηστό μέχρι τα Βαρδούσια και τη Σαράνταινα, το χιόνι ξεπέρασε τους 40 πόντους, με τα εκχιονιστικά να ενεργούν αδιάλειπτα από τα μεσάνυχτα ώστε να έχουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

Σφοδρή είναι η χιονόπτωση και στο Καρπενήσι που σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου τα αυτοκίνητα χρειάζονται αλυσίδες για να κινηθούν.

Στα λευκά έχουν ντυθεί και τα Τρίκαλα Κορινθίας που από τα ξημερώματα τα χιόνια έχουν μετατρέψει την περιοχή σε ένα λευκό τοπίο.

Εκπληκτικές εικόνες χαρίζει το χιονισμένο τοπίο στον Κίσσαβο, με τα ορεινά του Δήμου Αγιάς να έχουν πλέον μαγευτική όψη…

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα από την ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ΜΕ:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα στο Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, στα ορεινά – ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κακοκαιρία προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα δυτικά και νότια 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 08 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

