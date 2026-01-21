Καρδίτσα: Ξεπερνά τους 30 πόντους το χιόνι στο Μουζάκι, μάχη να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι

Ο Δήμος Μουζακίου της Π.Ε. Καρδίτσας, κάνει γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι λόγω της έντονης χιονόπτωσης στο ορεινό τμήμα πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου» το ύψος του χιονιού ξεπερνά τους 30 πόντους.

Οι δρόμοι, με την βοήθεια των μηχανημάτων παραμένουν ανοιχτοί ενώ και οι υποδομές στους οικισμούς λειτουργούν κανονικά.

Ο αντιδήμαρχος Καρδίτσας αρμόδιος για την πολιτική προστασία κ. Αντωνίου σημείωσε ότι για τα ορεινά του Δήμου, όπου υπάρχουν περίπου 25 εκατοστά χιόνι, έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες και συνεννόηση με τους προέδρους, ώστε να αντιμετωπισθεί το κύμα κακοκαιρίας χωρίς να δημιουργηθούν δύσκολες καταστάσεις. Για τα πεδινά επισήμανε ότι υπάρχει και εδώ ετοιμότητα συμπληρώνοντας πως η πρόβλεψη μιλά μεν για χιονόπτωση αλλά όχι για μεγάλη χιονόστρωση.

Ο δήμαρχος Σοφάδων Δημοσθένης Κατσής, μιλώντας στο KarditsaLive.Net, τόνισε ότι το πρωί της Τετάρτης η κατάσταση στα ορεινά του Δήμο είναι απόλυτα ελεγχόμενη και οι δρόμοι όλοι ανοιχτοί. Από πολύ νωρίς το πρωί, συνέχισε, έχουν πάει μηχανήματα και στο Θραψίμι και στο Αηδονοχώρι και στη Ρεντίνα και σε άλλα σημεία του ορεινού όγκου και φροντίζουν να μην δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα.

Καλή, τηρουμένων των συνθηκών, χαρακτήρισε την κατάσταση στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα ο αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Στεργιόπουλος, τονίζοντας ότι τη νύχτα έπεσε χιόνι που έφθασε τους τριάντα πόντους. Τα μηχανήματα είναι στους δρόμους και επιχειρούν και δεν έχει, προς το παρόν, προκύψει κανένα πρόβλημα στο οδικό δίκτυο, όπως και ότι δεν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε διακοπή σε ρεύμα ή νερό.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης, ανέφερε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα ότι το ύψος του χιονιού στα ορεινά του Δήμου ανέρχεται σε 30 εκατοστά περίπου και σε όλο το οδικό δίκτυο επιχειρούν μηχανήματα διατηρώντας, προς το παρόν τους δρόμους ανοιχτούς και καθαρούς. Χιονίζει και στα πεδινά αλλά χωρίς να έχει κάπου δημιουργηθεί πρόβλημα.

Έκκληση στους πολίτες

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα συνεργεία του δήμου Μουζακίου βρίσκονται επί ποδός, καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου, με στόχο να παραμείνει ανοιχτή και ασφαλής η κυκλοφορία.

Καλούνται οι πολίτες:

Να έχουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους.

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ο Δήμος Μουζακίου και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Σκρέτας εφιστούν την προσοχή των πολιτών και συνιστούν την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Για οποιαδήποτε ανάγκη ή πληροφορία, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μουζακίου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2445350109, 6971641227, 6985121644

