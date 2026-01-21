search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

21.01.2026

Σπείρα «χτυπούσε» σπίτια στη Βορειοανατολική Αττική – Εξιχνιάστηκαν τρεις διαρρήξεις

diarriktis

Τρεις άνδρες ηλικίας 20, 23 και 42 ετών, συνελήφθησαν από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση κλοπές, παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και περί αλλοδαπών, καθώς και για καταδικαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από την έρευνα της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, ο 20χρονος, κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2025, ενεργώντας από κοινού με τουλάχιστον δυο ακόμη συνεργούς του, προέβη στη διάπραξη 3 διαρρήξεων οικιών σε περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράση τους, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο κατηγορούμενος με τους συνεργούς του:

  • επέλεγαν οικίες με τέτοιο τρόπο, ώστε οι διαρρήξεις να τους αποφέρουν το μέγιστο δυνατό όφελος από πλευράς αξίας των κλοπιμαίων,
  • πριν την τέλεση των κλοπών προέβαιναν σε κατόπτευση των χώρων και παρακολούθηση των κινήσεων των ιδιοκτητών, προκειμένου να καταστρώσουν το καλύτερο δυνατό σχέδιο δράσης,
  • οι διαρρήξεις πραγματοποιούνταν χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης, γεγονός που καταδεικνύει ότι διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις, ενώ
  • ο 20χρονος, παρά το νεαρό της ηλικίας του, λάμβανε μέτρα αντιπαρακολούθησης, στοιχείο που παραπέμπει σε αυξημένη εμπειρία.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, ο 20χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της παραπάνω υπηρεσίας σε περιοχή της Αττικής, όπου ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για πλήθος αδικημάτων.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών, διαφόρων μαρκών,
  • πλήθος επώνυμων τσαντών,
  • πλήθος γυαλιών ηλίου,
  • διαρρηκτικά εργαλεία,
  • κάρτες SIM,
  • πιστόλι, άνευ διακριτικής μάρκας και
  • κινητό τηλέφωνο.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή του 20χρονου και άλλων συνεργών του, στη διάπραξη 3 διαρρήξεων οικιών σε περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ η έρευνα για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής του δραστηριότητας συνεχίζεται.

Στο πλαίσιο της σύλληψης του 20χρονου, συνελήφθησαν και δυο ακόμη αλλοδαποί, ηλικίας, 23 και 42 ετών.

Σε βάρος του 23χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε απελαθεί στη χώρα καταγωγής του και του είχε επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου στην Ελλάδα, ενώ σε βάρος του 42χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Επιπρόσθετα και οι 3 κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, όπου ο 20χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ ο 42χρονος οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης.

1 / 3