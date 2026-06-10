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10.06.2026 10:43

Τουρίστες πλήρωσαν… 44 ευρώ για δύο παγωτά στη Ρώμη (Video)

10.06.2026 10:43
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Αντιμέτωποι με έναν ιδιαίτερα… «αλμυρό» λογαριασμό βρέθηκαν τουρίστες στη Ρώμη, όταν πλήρωσαν 44 ευρώ για δύο παγωτά.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ στο MEGA, οι τουρίστες έγιναν έξαλλοι όταν διαπίστωσαν ότι τα δύο παγωτά που παρήγγειλαν κόστισαν συνολικά 44 ευρώ, καθώς τα επιπλέον toppings χρεώνονταν ξεχωριστά.

Το κάθε παγωτό κόστιζε 22 ευρώ, ενώ η τελική τιμή ανέβηκε λόγω των πρόσθετων επιλογών, δηλαδή ενός μακαρόν που χρεώθηκε 3 ευρώ επιπλέον και ενός μικρού κανόλι που κόστιζε 5 ευρώ.

Φυσικά δεν συμβαίνουν στη Ρώμη μόνο τέτοια περιστατικά, γι αυτό καλό είναι πριν από κάθε παραγγελία να… εξετάζεται προσεκτικά ο τιμοκατάλογος.

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