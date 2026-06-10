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10.06.2026 09:20

Δυτική Όχθη: Νέες αγριότητες των Ισραηλινών – Έβαλαν φωτιά στο ιστορικό χριστιανικό χωριό Ταϊμπέ (Videos)

10.06.2026 09:20
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via X

Νέες ακρότητες από το Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έποικοι έβαλαν φωτιά σε περιοχές γύρω από το ιστορικό χριστιανικό χωριό Ταϊμπέ, κοντά στη Ραμάλα στην κεντρική Δυτική Όχθη.

Η επίθεση είναι η τελευταία των τελευταίων μηνών που στοχεύει το Ταϊμπέ, όπου προηγουμένως, έποικοι φέροναι να έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα στην περιοχή και να έκαναν γκράφιτι σε ένα κτίριο και ένα όχημα. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, έκαψαν χωράφια στα περίχωρα του Ταϊμπέ και πέταξαν βόμβες μολότοφ σε σπίτια.

Η πόλη προσέλκυσε την προσοχή πέρυσι, όταν την επισκέφθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι, μετά από προηγούμενα περιστατικά βίας από εποίκους στην περιοχή. Τότε, ο Χάκαμπι, ο οποίος είναι χειροτονημένος βαπτιστής ιερέας, καταδίκασε την εμπρηστική επίθεση ως «πράξη τρομοκρατίας» και απαίτησε «αυστηρές συνέπειες» για τους δράστες.

Το Ταϊμπέ φιλοξενεί την παλαιότερη χριστιανική κοινότητα στον κόσμο. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, εκεί κατέφυγε ο Ιησούς μετά την ανάσταση του Λάζαρου. Το χωριό υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια, ωστόσο, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του 5ου αιώνα, μία από τις παλαιότερες εκκλησίες της Παλαιστίνης, βρίσκεται σε κίνδυνο και τα σπίτια αποτελούν στόχο επιθέσεων εποίκων.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 10:41
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