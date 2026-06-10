Δυτική Όχθη: Νέες αγριότητες των Ισραηλινών – Έβαλαν φωτιά στο ιστορικό χριστιανικό χωριό Ταϊμπέ (Videos)

Νέες ακρότητες από το Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έποικοι έβαλαν φωτιά σε περιοχές γύρω από το ιστορικό χριστιανικό χωριό Ταϊμπέ, κοντά στη Ραμάλα στην κεντρική Δυτική Όχθη.

🚨 Israeli occupiers attacking the historic Christian village of Taybeh in the occupied West Bank, setting fields on fire and throwing Molotov cocktails at homes pic.twitter.com/fgOxtfLsKV June 9, 2026

Η επίθεση είναι η τελευταία των τελευταίων μηνών που στοχεύει το Ταϊμπέ, όπου προηγουμένως, έποικοι φέροναι να έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα στην περιοχή και να έκαναν γκράφιτι σε ένα κτίριο και ένα όχημα. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, έκαψαν χωράφια στα περίχωρα του Ταϊμπέ και πέταξαν βόμβες μολότοφ σε σπίτια.

BREAKING: Israeli settlers burning Taybeh NOW – ancient Christian village under attack.



Israeli settlers are attacking Taybeh right now, setting fires across the ancient Christian village in occupied Palestine.



Taybeh is home to the oldest living Christian community in the… pic.twitter.com/LHFfbmvHAT — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 9, 2026

Η πόλη προσέλκυσε την προσοχή πέρυσι, όταν την επισκέφθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι, μετά από προηγούμενα περιστατικά βίας από εποίκους στην περιοχή. Τότε, ο Χάκαμπι, ο οποίος είναι χειροτονημένος βαπτιστής ιερέας, καταδίκασε την εμπρηστική επίθεση ως «πράξη τρομοκρατίας» και απαίτησε «αυστηρές συνέπειες» για τους δράστες.

Israeli settler terrorists are attacking the Christian village of Taybeh in the West Bank — burning fields and opening fire on civilians. pic.twitter.com/LCmqIoecHA June 9, 2026

Το Ταϊμπέ φιλοξενεί την παλαιότερη χριστιανική κοινότητα στον κόσμο. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, εκεί κατέφυγε ο Ιησούς μετά την ανάσταση του Λάζαρου. Το χωριό υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια, ωστόσο, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του 5ου αιώνα, μία από τις παλαιότερες εκκλησίες της Παλαιστίνης, βρίσκεται σε κίνδυνο και τα σπίτια αποτελούν στόχο επιθέσεων εποίκων.

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