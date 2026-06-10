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10.06.2026 07:26

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 13 νεκροί από βομβαρδισμούς του Πακιστάν

10.06.2026 07:26
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φωτογραφία αρχείου

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς που διεξήχθησαν από την πολεμική αεροπορία του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα των δυο χωρών.

«Χθες βράδυ, ο πακιστανικός στρατός για ακόμη μια φορά παραβίασε τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν και βομβάρδισε σπίτια πολιτών στις επαρχίες Κουνάρ, Χοστ και Πάκτικα. Οι επιθέσεις αυτές σκότωσαν 11 παιδιά, μια γυναίκα και ηλικιωμένο» και τραυμάτισαν άλλους 14 ανθρώπους, γυναίκες και παιδιά, ανέφερε μέσω X στα αγγλικά ο εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

Αξιωματούχος στην επαρχία Χοστ, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βομβαρδισμός έπληξε σπίτι στην περιοχή Σπερά, σκοτώνοντας εννιά ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δέκα. Από την πλευρά του, κάτοικος στην επαρχία Πάκτικα ανέφερε πως άλλο πλήγμα άφησε πίσω του τρεις νεκρούς.

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του το AFP για του ζητήσει να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές, ο στρατός του Πακιστάν δεν απάντησε αμέσως.

Τα πλήγματα αυτά είναι τα πιο πολύνεκρα στο Αφγανιστάν εδώ κι εβδομάδες.

Είχε αποκατασταθεί σχετική ηρεμία στα σύνορα των δυο κρατών έπειτα από σποραδικές συγκρούσεις που οδήγησαν στα τέλη Φεβρουαρίου στο ξέσπασμα ανοικτού πολέμου ανάμεσα στις δυο χώρες.

Τουλάχιστον 372 αφγανοί άμαχοι σκοτώθηκαν στις εχθροπραξίες μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαρτίου, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ που είχε δοθεί στη δημοσιότητα στα μέσα του Μαΐου.

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