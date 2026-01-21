Κρήτη: Η κυβέρνηση εγκατέλειψε τους ελαιοπαραγωγούς – Δεν έκανε καν αίτημα για διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια για την κρητική ελιά

Σοβαρές πολιτικές ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης για την πλήρη εγκατάλειψη των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης αποκαλύπτει η επίσημη απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Christophe Hansen, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου.

Πρόκειται για μια απάντηση-κόλαφο, που διαλύει το αφήγημα περί «ευρωπαϊκών περιορισμών» και φωτίζει με ωμό τρόπο την κυβερνητική αδράνεια σε μια από τις μεγαλύτερες αγροτικές κρίσεις των τελευταίων ετών.

Την ώρα που η ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη –και ειδικά στο Λασίθι– έχει καταρρεύσει έως και κατά 90%, εξαιτίας της παρατεταμένης λειψυδρίας, των υψηλών θερμοκρασιών και των επαναλαμβανόμενων προσβολών από τον δάκο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει επισήμως ότι δεν έλαβε ποτέ αίτημα από τις ελληνικές αρχές για ενεργοποίηση έκτακτης οικονομικής στήριξης. Όπως ξεκαθαρίζει ο Επίτροπος κ. Hansen, το άρθρο 219 του κανονισμού 1308/2013 προβλέπει ρητά τη δυνατότητα έκτακτης ευρωπαϊκής παρέμβασης σε περιπτώσεις σοβαρής διαταραχής της αγοράς. Όμως, η ελληνική κυβέρνηση δεν μπήκε καν στη διαδικασία να ζητήσει την εφαρμογή του.

Η απάντηση της Κομισιόν δεν σταματά εκεί. Ο αρμόδιος Επίτροπος υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή είναι απολύτως έτοιμη να παράσχει τεχνική και διοικητική υποστήριξη, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από το κράτος μέλος. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο του ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023–2027 υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία τόσο για επενδύσεις στην άρδευση όσο και για την αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού μετά από καταστροφικά φαινόμενα. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τη διαχειριστική αρχή της χώρας. Με απλά λόγια, οι δυνατότητες υπήρχαν, τα ευρωπαϊκά χρήματα υπήρχαν, αλλά η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα. Την ώρα που άλλα μεσογειακά κράτη μέλη έχουν ήδη ενεργοποιήσει αντίστοιχα σχήματα στήριξης για την ξηρασία και τις ασθένειες, οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης αφέθηκαν αβοήθητοι, με μηδενικό εισόδημα και ένα μέλλον που γίνεται όλο και πιο αβέβαιο.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου κατηγορεί ανοιχτά την κυβέρνηση για πολιτική ολιγωρία και εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής. «Δεν μιλάμε για ευρωπαϊκούς περιορισμούς ή για έλλειψη εργαλείων. Μιλάμε για μια κυβέρνηση που δεν ζήτησε καν τη στήριξη που δικαιούνται οι παραγωγοί. Η Κρήτη πληρώνει την ανικανότητα και την αδιαφορία της Αθήνας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση της κρητικής ελιάς εξελίσσεται πλέον σε ένα ακόμη ηχηρό παράδειγμα του χάσματος ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και την πραγματικότητα στην ύπαιθρο. Και αυτή τη φορά, τα στοιχεία δεν προέρχονται από την αντιπολίτευση, αλλά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καταγράφει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η Ελλάδα δεν αξιοποίησε ούτε στο ελάχιστο τα ευρωπαϊκά εργαλεία που είχε στη διάθεσή της.

