Πλακιάς σε Άδωνι για την τραγωδία στην Ισπανία: «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά»

Πληρωμένη απάντηση έδωσε στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών από την Καλαμπάκα που έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Ο κ. Πλακιάς, σε ανάρτησή του απάντησε σε ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για την σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι στην Ισπανία «ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, αλλά δεν τα πάνε δώδεκα χιλιόμετρα μακριά, όπως εδώ».

Αναλυτικά η ανάρτηση Πλακιά

«Ναι κύριε @AdonisGeorgiadi

όμως όπως βλέπετε και παρακολουθείτε το τι γίνεται εκεί και το πώς το αντιμετωπίζουν ,

θα προσέξατε ότι δεν έχουν κουνήσει τίποτα ακόμα δεν κουβαλήσανε τίποτα ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες αλλά δεν τα πάνε δώδεκα χιλιόμετρα μακριά όπως εδώ , αποκλείσαν την περιοχή και μαζεύουν τα στοιχεία για να βρουν την αιτία του ατυχήματος.

Έγινε κάτι από αυτά στα ΤΕΜΠΗ ;

Φυσικά και όχι !!!

Εδώ ενόψει εθνικών εκλογών τα πετάξατε αρων αρων και τα μπαζώσατε για να μην φανεί η γύμνια του επιτελικού κράτους και γιατί η εικόνα σας χαλούσε το αφήγημα του κράτους της ανάπτυξης και της προόδου όπως αυτό το παρουσιάζετε στον Ελληνικό Λαό .

Βλέπετε δύο τρένα στην ίδια γραμμή εν έτη 2023 δεν ήταν και ότι καλύτερο για την εικόνα σας και για τις εκλογές που ερχόταν .

Οπότε δεν είναι καθόλου ωραίο να συγκρίνουμε ατυχήματα ή δυστυχήματα ή εγκλήματα που γίνονται ανά τον κόσμο όχι μόνο εσείς αλλά και άλλοι που βλέπω να κάνουν το ίδιο και αναφέρουν άλλες ομοιότητες ή διαφορές .

Το καθένα έχει και τα χαρακτηριστικά του .

Συμφωνώ ότι πρέπει να σταματήσουμε να συγκρίνουμε και να δείξουμε τον απαραίτητο σεβασμό ιδίως όταν ακόμα υπάρχουν αγνοούμενοι.

Γιατί βλέπετε και εδώ είχαμε μια αγνοούμενη , αλλά τρία χρόνια μετά ακόμα αγνοούμενη παραμένει για τους δικούς της

πολύ απλά γιατί την

ΜΠΑΖΩΣΑΤΕ !!! Μαζί με όλα τα στοιχεία .».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών, με τίτλο «Τραγωδία χωρίς μπάζωμα», με αναφορές στην τραγωδία των Τεμπών και αυτή της Ισπανίας.

