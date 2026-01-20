Άραγε, υπάρχει ακόμα εντιμότητα;

Θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό που μου συνέβη στη Μπολόνια της Ιταλίας, το οποίο, παρά την αρχική ταλαιπωρία και ανησυχία, ανέδειξε την αξία της εντιμότητας και της άμεσης ανταπόκρισης των αρμόδιων φορέων.

Στα μέσα Δεκεμβρίου ταξίδεψα στη Βενετία μέσω Μπολόνιας για ολιγοήμερες διακοπές. Κατά τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Μπολόνιας, μέσα στην κούραση και την ανεμελιά του ταξιδιού, ξέχασα στο ταξί το πορτοφόλι μου, το οποίο περιείχε όλα τα προσωπικά και ταξιδιωτικά μου έγγραφα. Δεν το αντιλήφθηκα άμεσα, αλλά μόνο όταν έφτασα στα εκδοτήρια του σταθμού για την έκδοση των εισιτηρίων. Εκείνη τη στιγμή κυριάρχησαν η έκπληξη και ο πανικός, κυρίως ενόψει της επιστροφής μου στην Ελλάδα.

Αμέσως απευθύνθηκα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να δηλώσω την απώλεια, διατηρώντας ωστόσο την ελπίδα ότι ο οδηγός του ταξί θα εντόπιζε το πορτοφόλι και θα προσπαθούσε να μας βρει στον σταθμό. Παράλληλα, επικοινώνησα με τα ελληνικά Προξενεία της Ρώμης και της Βενετίας, καθώς επρόκειτο να μεταβώ και να παραμείνω εκεί. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η έκδοση κάποιου προσωρινού εγγράφου που θα διευκόλυνε τη μετακίνησή μου.

Ύστερα από περίπου δύο ώρες, αναχώρησα για τη Βενετία με έντονη ανησυχία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μου συνέχισα την επικοινωνία, κυρίως με το Προξενείο της Βενετίας, αναζητώντας λύση για την επιστροφή μου στην Ελλάδα. Τελικά, κατά την αναχώρησή μου δεν μου ζητήθηκε κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης πέραν της κάρτας επιβίβασης, γεγονός που επέτρεψε την ομαλή ολοκλήρωση του ταξιδιού.

Με την επιστροφή μου στην Ελλάδα ξεκίνησα τη διαδικασία αντικατάστασης των τραπεζικών καρτών, ωστόσο δεν προχώρησα άμεσα στην έκδοση νέας ταυτότητας και άδειας οδήγησης, κάτι μέσα μου με παρακινούσε να το καθυστερήσω. Μία εβδομάδα μετά την απώλεια του πορτοφολιού μου, δέχθηκα τηλεφώνημα από την Ασφάλεια Ηλιούπολης, με την οποία ενημερώθηκα ότι το πορτοφόλι μου είχε παραδοθεί στο Ελληνικό Προξενείο της Μπολόνιας.

Το γεγονός αυτό μου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν είχα επικοινωνήσει με το συγκεκριμένο Προξενείο. Άμεσα ήρθα σε επαφή με την Επίτιμη Πρόξενο της Ελλάδας στη Μπολόνια, κυρία Γεωργία Λαμπράκη, η οποία με άμεση ανταπόκριση και προσωπικό ενδιαφέρον φρόντισε για τη δρομολόγηση της επιστροφής του πορτοφολιού μου.

Όπως πληροφορήθηκα, το πορτοφόλι είχε εντοπιστεί από τον κύριο Bernardi, εργαζόμενο και βιοπαλαιστή, ο οποίος χωρίς δεύτερη σκέψη το παρέδωσε στο Προξενείο, κάνοντας με να αναρωτηθώ πόσοι ακόμα θα έκαναν παρόμοια κίνηση. Η στάση του, σε συνδυασμό με την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση της κυρίας Λαμπράκη, ανέτρεψε κάθε αρνητικό στερεότυπο και επιβεβαίωσε ότι η εντιμότητα και η υπευθυνότητα εξακολουθούν να αποτελούν βασικές αξίες.

Από αυτή την εμπειρία κρατώ, αφενός, την ανθρώπινη στάση ενός απλού πολίτη που επέλεξε τον σωστό δρόμο και, αφετέρου, την υποδειγματική λειτουργία του Ελληνικού Προξενείου, που συνέβαλε καθοριστικά στην επιστροφή του πορτοφολιού στον κάτοχό του.

* Επιστολή από έναν αναγνώστη, που έζησε την εμπειρία (τα στοιχεία του είναι στη διάθεση του site).

