Εξαφάνιση 16χρονης από την Πάτρα: Συνεχίζεται το θρίλερ για 13η ημέρα – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Για 13η ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα.

Το κορίτσι εθεάθη για τελευταία φορά στου Ζωγράφου, στην Αθήνα, το απόγευμα της Τρίτης, 13/1. Έκτοτε τα ίχνη της αγνοούνται, με τις έρευνες των Αρχών να στρέφονται εκ νέου στην περιοχή.

Τις περασμένες ημέρες εξετάστηκε το ενδεχόμενο η 16χρονη να ταξίδεψε στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στη Γερμανία, όπου έμενε με την οικογένειά της πριν έρθουν στην Ελλάδα.

Ωστόσο, οι σχετικές έρευνες δεν απέδωσαν καρπούς, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν εκ νέου τα «βήματα» της 16χρονης στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Ιανουαρίου, στις 11 το πρωί, η 16χρονη είχε βρεθεί σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή του Ζωγράφου, προκειμένου να πουλήσει κάποια κοσμήματα.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο ήταν και η τελευταία καταγραφή της ανήλικης από κάμερα ασφαλείας, με τη 16χρονη να εμφανίζεται να κινείται στην οδό Μικράς Ασίας και να μπαίνει στο κοσμηματοπωλείο.

Όταν η ιδιοκτήτρια τής είπε ότι δεν θα αγόραζε τα κοσμήματα η ανήλικη τη ρώτησε εάν θα μπορούσε να της καλέσει κάποιο ταξί. Αφού έλαβε την απάντηση ότι θα έβρισκε εύκολα ταξί έξω από το κατάστημα, η 16χρονη βγήκε από το κοσμηματοπωλείο και επιβιβάστηκε στο πρώτο ταξί που πέρασε από το σημείο.

Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του ταξί που μετέφερε τη 16χρονη

Σύμφωνα με τα νεότερα για την υπόθεση, οι Αρχές φαίνεται πως έχουν εντοπίσει σε υλικό από κάμερες ασφαλείας το ταξί στο οποίο επιβιβάστηκε η 16χρονη, ωστόσο η ποιότητα της εικόνας δεν φανερώνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Πρώτος στόχος των αστυνομικών, πλέον, είναι η ανεύρεση του οδηγού ταξί, με στόχο να εξακριβωθεί το πού πήγε η 16χρονη μετά το κοσμηματοπωλείο που επισκέφθηκε.

