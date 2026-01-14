search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 14:40
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

14.01.2026 13:09

Εξαφάνιση 16χρονης: Ανήλικοι είδαν τη Λόρα στου Ζωγράφου, της μίλησαν και το έβαλε στα πόδια – Εντοπίστηκε στίγμα του κινητού της στην Ομόνοια

14.01.2026 13:09
lora_patra

Νέες μαρτυρίες έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ. για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ομάδα ανήλικων είδε το κορίτσι έξω από τις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου.

Οι νεαροί την πλησίασαν και της έδειξαν τη φωτογραφία της ενώ όταν της ανέφεραν πως την αναζητούν οι Αρχές, η Λόρα τράπηκε σε φυγή κρατώντας δυο σακούλες σούπερ μάρκετ στα χέρια.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. θεωρούν πως η Λόρα φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι και προφανώς οι σακούλες του σούπερ μάρκετ επιβεβαιώνουν το σενάριο αυτό.

Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι Αρχές εντόπισαν το στίγμα του κινητού της σήμερα στην Ομόνοια, όπως και χθες το βράδυ.

Παράλληλα το κορίτσι φέρεται να έχει καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ κοντά σε ενεχυροδανειστήρια της περιοχής.

Οι Αρχές θεωρούν πώς πλέον είναι θέμα χρόνου να βρεθεί το κορίτσι, το οποίο φαίνεται να κινείται στην περιοχή του κέντρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 14:40
