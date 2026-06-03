Τουρκία: Πρώην αστυνομικός σκότωσε τον τοξικομανή γιο του μετά από καβγά για χρήματα (Video)

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Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 3 Ιουνίου στην πόλη Άδανα της Τουρκίας, όπου πρώην αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον γιο του έπειτα από έντονο καβγά για χρήματα. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο πατέρας υποστήριξε ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον γιο του, πριν ανοίξει πυρ εναντίον του.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκικής ιστοσελίδας Haberler, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Elif Su Uludag, στη γειτονιά Gultepe, στην περιοχή Saricam της Άδανα.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Ahmet Kaan Kayhan ζήτησε χρήματα από τον πατέρα του, Faruk Kayhan, ο οποίος είναι πρώην αστυνομικός. Η άρνηση του πατέρα οδήγησε σε έντονη διαφωνία μεταξύ τους.
Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο Ahmet φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του με μαχαίρι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός ήταν τοξικομανής.
Ο Faruk Kayhan φέρεται τότε να έβγαλε πιστόλι και να πυροβόλησε τον γιο του σε πολλά σημεία του σώματός του.
Ο Ahmet Kaan Kayhan κατέρρευσε μέσα σε λίμνη αίματος και υπέκυψε στα τραύματά του.
Το τραγικό περιστατικό καταγράφηκε από πολίτες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, χρησιμοποιώντας τα κινητά τους τηλέφωνα.
Στη συνέχεια, ο πατέρας κάλεσε την Αστυνομία και παρέμεινε δίπλα στο άψυχο σώμα του γιου του μέχρι να φτάσουν οι Αρχές στο σημείο.
Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, ο πρώην αστυνομικός ομολόγησε την πράξη του και παραδόθηκε, ενώ παρέδωσε και το όπλο που χρησιμοποίησε.
Οι Αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο του νεαρού άνδρα και συνέλαβαν τον πατέρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών για ανάκριση.
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