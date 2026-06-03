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03.06.2026 23:48

Αντιφατικά μηνύματα από Ιράν και ΗΠΑ: «Δεν υπάρχει πρόοδος» λέει ο Αραγτσί, «Ετοιμαζόμαστε για υπογραφές», υποστηρίζει ο Τραμπ

03.06.2026 23:48
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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν έχουν διακοπεί, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα «κείμενα» που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφει μια διαφορετική εικόνα για την πορεία των συνομιλιών, κάνοντας λόγο για άμεση υπογραφή εγγράφων.

Στη συνέντευξή του στο λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen, ο Αραγτσί προειδοποίησε ακόμη ότι ενδεχόμενη επίθεση στη Βηρυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανέναρξη πολέμου στη Μέση Ανατολή «σε μεγάλη κλίμακα», αναφερόμενος στις απειλές του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι «αν η ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον της Βηρυτού συνεχιστεί, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι απολύτως έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο και να πλήξουν στόχους εντός του Ισραήλ».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, είχε δηλώσει την Τρίτη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα στοχοποιήσουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, εφόσον πληγεί ισραηλινό έδαφος.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο υπογραφών μέσα στο σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «πάνε πολύ καλά», υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στο να υπογράψουν σχετικά έγγραφα.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο σαββατοκύριακο, σημειώνοντας ωστόσο στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «μπορεί και να μη συμβεί», ενώ πρόσθεσε ότι «μπορεί όμως να συμβεί το σαββατοκύριακο».

Όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, σημείωσε πως «θέλω να το αποκτήσουμε. θα το πάρουμε κάποια στιγμή, στο όχι πολύ μακρινό μέλλον».

Ακόμη, δήλωσε ότι «προσπαθούμε να διαχωρίσουμε το ζήτημα του ανοίγματος του Στενού του Ορμούζ από τις εχθροπραξίες στον Λίβανο».

Η πρόταση συμφωνίας των 4 σταδίων

Την Τετάρτη, 3/6, το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έχει καταθέσει προς τις ΗΠΑ πρόταση συμφωνίας τεσσάρων σταδίων. Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη χωρίς τελική απόφαση, ενώ πηγή από τη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης υποστήριξε ότι η πρώτη φάση συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ σταμάτησε επειδή το Ιράν αρνήθηκε να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά.

Η ίδια πηγή τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί συμφωνία που αγνοεί τον Λίβανο. Σε περίπτωση συμφωνίας, προβλέπεται μνημόνιο κατανόησης (MOU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με διαδικασία εφαρμογής τεσσάρων σταδίων:

ΣΤΑΔΙΟ 1: Πλήρης κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα,

ΣΤΑΔΙΟ 2: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και χαλάρωση των κυρώσεων,

ΣΤΑΔΙΟ 3: Ευρύτερες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα,

ΣΤΑΔΙΟ 4: Παρακολούθηση της συμμόρφωσης από όλα τα μέρη.

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